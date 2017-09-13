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https://sport.mail.ru/news/tennis/30995954/
13 сентября 2017, 18:58 | Теннис | GoTennis.ru

Квебек. Кудрявцева и Нолл не смогли доиграть стартовый матч парных соревнований

Российская теннисистка Алла Кудрявцева и швейцарка Ксения Нолл не сумели завершить поединок первого раунда парного турнира в Квебеке против американки Ирины Фалькони и венгерки Фанни Столлар. Игра была остановлена в первом сете при счёте ½. Причины отказа российско-швейцарского дуэта на данный момент неизвестны.

За 22 минуты, проведённые на корте, Кудрявцева и Нолл, не подавали навылет и не ошибались при подаче. Ирина и Фанни также не делали эйсов и двойных ошибок.

Во втором круге соревнований Coupe Banque Nationale Фалькони и Столлар сыграют либо с американками Анной Татишвили и Сачией Викери, либо с мексиканкой Гильяной Олмос и Кейтлин Кристиан из США.
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