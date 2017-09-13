Квебек. Кудрявцева и Нолл не смогли доиграть стартовый матч парных соревнований

За 22 минуты, проведённые на корте, Кудрявцева и Нолл, не подавали навылет и не ошибались при подаче. Ирина и Фанни также не делали эйсов и двойных ошибок.

Во втором круге соревнований Coupe Banque Nationale Фалькони и Столлар сыграют либо с американками Анной Татишвили и Сачией Викери, либо с мексиканкой Гильяной Олмос и Кейтлин Кристиан из США.