Квебек. Кудрявцева и Нолл не смогли доиграть стартовый матч парных соревнований
Российская теннисистка Алла Кудрявцева и швейцарка Ксения Нолл не сумели завершить поединок первого раунда парного турнира в Квебеке против американки Ирины Фалькони и венгерки Фанни Столлар. Игра была остановлена в первом сете при счёте ½. Причины отказа
российско-швейцарского дуэта на данный момент неизвестны.
За 22 минуты, проведённые на корте, Кудрявцева и Нолл, не подавали навылет и не ошибались при подаче. Ирина и Фанни также не делали эйсов и двойных ошибок.
Во втором круге соревнований Coupe Banque Nationale Фалькони и Столлар сыграют либо с американками Анной Татишвили и Сачией Викери, либо с мексиканкой Гильяной Олмос и Кейтлин Кристиан из США.
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