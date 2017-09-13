Опубликован заявочный список участников турнира в Вене

Российская теннисистка Алла Кудрявцева и швейцарка Ксения Нолл не сумели завершить поединок первого раунда парного турнира в Квебеке против американки Ирины Фалькони и венгерки Фанни Столлар. Игра была остановлена в первом сете при счёте ½. Причины отказа российско-швейцарского дуэта на данный момент неизвестны.