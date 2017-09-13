Опубликован заявочный список участников турнира в Вене
Организаторы соревнований Erste Bank Open опубликовали заявочный лист турнира, который пройдёт с 23 по 29 октября в Вене.
1. Александр Зверев (Германия)
2. Доминик Тим (Австрия)
3. Пабло
4. Милош Раонич (Канада)
5. Кевин Андерсон (ЮАР)
6. Сэм Куэрри (США)
7. Джон Иснер (США)
8.
9. Томаш Бердых (Чехия)
10. Лукас Пуйе (Франция)
11. Альберт Рамос (Испания)
12. Давид Феррер (Испания)
13. Диего Шварцман (Аргентина)
14. Фабио Фоньини (Италия)
15. Ричард Гаске (Франция)
16. Карен Хачанов (Россия)
17. Пабло Куэвас (Уругвай)
18. Фелисиано Лопес (Испания)
19. Гаэль Монфис (Франция)
20. Жиль Симон (Франция)
21. Виктор Троицки (Сербия)
22. Иво Карлович (Хорватия)
23. Бернард Томич (Австралия).
Напомним, что действующим чемпионом соревнований является британец Энди Маррей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter