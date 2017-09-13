Стал известен заявочный список участников турнира в Базеле
Организаторы соревнований Swiss Indoors Basel опубликовали заявочный лист турнира, который пройдёт с 23 по 29 октября в Базеле.
1. Рафаэль Надаль (Испания)
2. Роджер Федерер (Швейцария)
3. Марин Чилич (Хорватия)
4. Давид Гоффин (Бельгия)
5. Роберто
6. Ник Киргиос (Австралия)
7. Джек Сок (США)
8. Жиль Мюллер (Люксембург)
9. Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина)
10. Миша Зверев (Германия)
11. Адриан Маннарино (Франция)
12. Паоло Лоренци (Италия)
13. Робин Хаазе (Нидерланды)
14. Фернандо Вердаско (Испания)
15. Бенуа Пэр (Франция)
16. Юити Сугита (Япония)
17. Хён Чён (Южная Корея)
18. Стив Джонсон (США)
19. Альяж Бедене (Великобритания)
20. Райан Харрисон (США)
21. Денис Шаповалов (Канада)
22. Александр Долгополов (Украина)
23. Леонардо Майер (Аргентина).
Напомним, что действующим чемпионом соревнований является хорват Марин Чилич.
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