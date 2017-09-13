Багдатис и Джумхур заменят Монфиса и Майера на теннисном турнире St. Petersburg Open

Монфис не сможет принять участия в турнире из-за травмы колена. Ранее он по этой же причине снялся с US Open. О причине неучастия Майера не сообщается.

Багдатис — экс-восьмая ракетка мира, финалист Australian Open-2006. Джумхур в одиночном рейтинге ATP идет на 55-й строчке.