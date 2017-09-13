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https://sport.mail.ru/news/tennis/30993591/
13 сентября 2017, 15:58 | Теннис | Р-Спорт

Багдатис и Джумхур заменят Монфиса и Майера на теннисном турнире St. Petersburg Open

МОСКВА, 13 сен — Р-Спорт. Киприот Маркос Багдатис и босниец Дамир Джумхур заменят Гаэля Монфиса (Франция) и Леонардо Майера (Аргентина) на теннисном турнире St. Petersburg Open-2017, сообщается на официальном сайте соревнований.

Монфис не сможет принять участия в турнире из-за травмы колена. Ранее он по этой же причине снялся с US Open. О причине неучастия Майера не сообщается.

Багдатис — экс-восьмая ракетка мира, финалист Australian Open-2006. Джумхур в одиночном рейтинге ATP идет на 55-й строчке.

Турнир, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов, пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 24 сентября.
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