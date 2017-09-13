Багдатис и Джумхур заменят Монфиса и Майера на теннисном турнире St. Petersburg Open
МОСКВА, 13 сен —
Р-Спорт. Киприот Маркос Багдатис и босниец Дамир Джумхур заменят Гаэля Монфиса (Франция) и Леонардо Майера (Аргентина) на теннисном турнире St. Petersburg Open-2017, сообщается на официальном сайте соревнований.
Монфис не сможет принять участия в турнире
Багдатис —
Турнир, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов, пройдет в
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