Борис Беккер: Нельзя осуждать Зверева, он всё сделал правильно

«Мнение о том, что Зверевы отказались выступать за сборную из-за финансовых разногласий с Федерацией, в корне неверно. Говорить о том, что Саша не в полной мере ощущает себя немцем, недопустимо.

Уверен, что в ближайшие несколько лет мы сможем претендовать на победу в «Кубке Дэвиса». Нам ни в коем случае нельзя терять Александра.

Но сейчас он поступает правильно. В первую очередь он должен думать о развитии собственной карьеры. Убеждён, что Саша за нас ещё сыграет, — цитирует Беккера RAN.