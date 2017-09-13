Борис Беккер: Нельзя осуждать Зверева, он всё сделал правильно
Экс-первая ракетка мира Борис Беккер, который в минувшем месяце был назначен главой мужского тенниса в Германии, выступил в поддержку Александра и Миши Зверевых, отказавшихся играть за национальную сборную в матче «Кубка Дэвиса» с Португалией.
«Мнение о том, что Зверевы отказались выступать за сборную
Уверен, что в ближайшие несколько лет мы сможем претендовать на победу в «Кубке Дэвиса». Нам ни в коем случае нельзя терять Александра.
Но сейчас он поступает правильно. В первую очередь он должен думать о развитии собственной карьеры. Убеждён, что Саша за нас ещё сыграет, — цитирует Беккера RAN.
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