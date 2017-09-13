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https://sport.mail.ru/news/tennis/30993175/
13 сентября 2017, 15:29 | Теннис | GoTennis.ru

Борис Беккер: Нельзя осуждать Зверева, он всё сделал правильно

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер, который в минувшем месяце был назначен главой мужского тенниса в Германии, выступил в поддержку Александра и Миши Зверевых, отказавшихся играть за национальную сборную в матче «Кубка Дэвиса» с Португалией.

«Мнение о том, что Зверевы отказались выступать за сборную из-за финансовых разногласий с Федерацией, в корне неверно. Говорить о том, что Саша не в полной мере ощущает себя немцем, недопустимо.

Уверен, что в ближайшие несколько лет мы сможем претендовать на победу в «Кубке Дэвиса». Нам ни в коем случае нельзя терять Александра.

Но сейчас он поступает правильно. В первую очередь он должен думать о развитии собственной карьеры. Убеждён, что Саша за нас ещё сыграет, — цитирует Беккера RAN.
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