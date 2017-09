Завершившийся в Нью-Йорке US Open существенно перекроил рейтинг-листы WTA и ATP. Множество ярких и неожиданных результатов позволили кому-то пополнить очковую копилку и подняться повыше, а кто-то из общепризнанных фаворитов сошёл с дистанции довольно рано и потерял позиции. Но обо всём по порядку.

WTA. Гарбинье Первая

В женском теннисе произошла смена лидера. Испанка Гарбинье Мугуруса стала 24-й по счёту первой ракеткой мира. Она сменила на этом посту Каролину Плишкову, которая продержалась на вершине 8 недель. Кроме того, поскольку у мужчин уже несколько недель лидирует Рафаэль Надаль, то впервые с августа 2003 года рейтинги WTA и ATP снова возглавляют теннисисты из одной страны (тогда это были американцы Серена Уильямс и Андре Агасси).

Чехарда на вершине женского рейтинга продолжается уже ровно год — с предыдущего US Open, когда Серена Уильямс после 3,5-летнего доминирования уступила трон Анжелике Кербер. Следом Серена и Анжелика ещё пять раз менялись в роли лидера, пока в июле на первое место не вышла Плишкова. В этом статусе чешка отыграла в целом стабильно, но без сильных всплесков — ¼ финала Торонто, ½ финала Цинциннати, ¼ финала US Open. Падение на 4-е место произошло из-за того, что чешка не смогла защитить очки за прошлогодний финал Открытого чемпионата США. В итоге её обошли сразу трое — Мугуруса, Симона Халеп и Элина Свитолина.



В отличие от Плишковой, испанку Гарбинье Мугурусу нельзя обвинить в «бесшлемности». Она пробилась в лидеры мирового рейтинга, уже имея в активе две победы на «мэйджорах» — «Ролан Гаррос"-2016 и Уимблдон-2017. Собственно, победа на корта Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета принесли испанке около трети от всей суммы очков (2000 из 6030). Ещё 900 баллов она получила за титул в Цинциннати, 430 — за ¼ финала Australian Open и 350 — за ½ финала Рима. Кстати, испанка лидирует и в чемпионской гонке, так что при ударной концовке имеет все шансы завершить сезон на первом месте, хотя все те же преследовательницы — Халеп, Свитолина, Плишкова и подтянувшаяся наверх Винус Уильямс — находятся очень близко.



В топ-10 на своих местах остались всего три теннисистки — Халеп, Йоханна Конта и Светлана Кузнецова. Про падение Плишковой на три места мы уже сказали, также опустилась на одну строчку Каролина Возняцки — она проиграла во втором круге US Open Екатерине Макаровой. Благодаря полуфиналу в Нью-Йорке Винус Уильямс миновала сразу четыре ступеньки и теперь входит в топ-5. С 10-го на 9-е место поднялась Доминика Цибулкова.

Шараповой больше не нужно просить «уайлд-кард»

Кроме Мугурусы в этом рейтинге личные рекорды обновили ещё довольно много теннисисток. Украинка Элина Свитолина впервые стала 3-й ракеткой мира, а Елена Остапенко из Латвии вошла в десятку. Американка Коко Вандевеге, выбив из сетки Каролину Плишкову и тем самым повлияв на борьбу за первое место, сама, благодаря выходу в полуфинал, впервые в карьере стала 16-й ракеткой мира. Словачка Магдалена Рыбарикова впервые вошла в топ-30 (27-е место), а австралийка Эшли Барти — в топ-40 (37). Новые личные рекорды на счету хорватки Донны Векич (47), россиянки Натальи Вихлянцевой (56), Татьяны Марии из Германии (58), чешки Маркеты Вондроушовой (64), американки Дженнифер Брэйди (65), Беатрис Хаддад-Майи из Бразилии (70), гречанки Марии Саккари (82), украинки Катерины Козловой (83), Онс Жабер из Туниса (89) и американки Софьи Кенин (112).

Важное событие на этом турнире произошло для Марии Шараповой в плане рейтинга. Благодаря выходу в четвёртый круг россиянка поднялась на 43 места и стала 103-й ракеткой мира. Это позволит ей теперь попадать на турниры «Большого шлема» напрямую, не опасаясь отказа организаторов в «уайлд-кард», как это было на «Ролан Гаррос». Ещё внушительнее прибавка получилась у Слоан Стивенс. Благодаря сенсационной победе на US Open американка поднялась на 66 мест и стала 17-й ракеткой мира. Просто фантастический рывок совершила Кайя Канепи. Эстонка успешно прошла квалификацию и добралась до четвертьфинала основной сетки Открытого чемпионата США. Она поднялась сразу на 308 позиций и стала 110-й ракеткой мира.

Ну, а рекордсменкой недели стала Вера Звонарёва. Она дошла до второго круга квалификации US Open, а затем на турнире 125K Series в китайском Даляне стала финалисткой. В итоге экс-вторая ракетка мира улучшила свой рейтинг аж на 319 позиций и стала 304-й ракеткой мира. Кстати, в полуфинале Вера обыграла соотечественницу Виталию Дьяченко, которая поднялась на 39 мест и стала 211-й ракеткой мира.

Надаль и Федерер уходят в отрыв

Если у женщин в этом году на турнирах «Большого шлема» побеждали четыре разные теннисистки, то у мужчин все главные титулы поделили Федерер и Надаль. Роджер выиграл Australian Open и Уимблдон, а Рафаэль — «Ролан Гаррос» и US Open. Многие поклонники тенниса ожидали их очной встречи в нью-йоркском полуфинале, но эти планы нарушил Хуан-Мартин дель Потро, обыгравший швейцарца в ¼ финала.

Отметим, что Надаль вернулся на первое место совсем недавно — в середине августа после выхода в четвертьфинал «Мастерса» Цинциннати, а его преимущество над вторым местом сейчас достигло уже почти 2000 очков. В чемпионской гонке цифры похожие, поэтому у испанца отличные шансы завершить год первым. Вторым в обоих зачётах на данный момент идёт как раз Федерер. Любопытно, что пока только эта пара гарантировала себе место на итоговом турнире ATP в Лондоне. Обычно к середине сентября с путёвками на «итоговик» ситуация гораздо яснее. Но об этом чуть позже.

Сказка Андерсона

Сразу несколько теннисистов оказались на этой неделе на наивысшем для себя месте в рейтинг-листе ATP. С Надалем всё понятно — выше первого места всё равно подняться невозможно. А вот Александр Зверев впервые стал 4-й ракеткой мира, как и Марин Чилич — пятой. Доминик Тим вернулся на рекордное для себя 7-е место, но у него есть все шансы подняться в четвёрку по итогам года, поскольку некоторые конкуренты уже завершили сезон или пока травмированы. Впервые в карьере испанец Пабло Карреньо-Буста ворвался в десятку, в чём ему помог выход в полуфинал US Open. Вернулся на лучшее для себя 13-е место, на котором он был в октябре прошлого года, ещё один представитель Испании — Роберто Баутиста-Агут. Впервые стал 16-м четвертьфиналист турнира американец Сэм Куэрри, а 28-м — аргентинец Диего Шварцман, тоже добравшийся до этой стадии турнира, как и Андрей Рублёв. 19-летний россиянин поднялся на 16 мест и теперь является 37-й ракеткой мира.

Но ещё более впечатляющим получился взлёт у Кевина Андерсона. Не взлёт, а настоящая сказка. До нынешнего турнира Кевин всего раз был в четвертьфиналах турнира «Большого шлема», а сейчас стал аж финалистом. Два года назад он был 10-й ракеткой мира, сейчас 31-летний теннисист ворвался на 15-ю позицию с 32-й. А в чемпионской гонке Андерсон и вовсе 11-й, так что если южноафриканец сможет сохранить свой теннис после успеха на US Open, то ему вполне по силам пробиться в Лондон.

Расклады грядущей недели

С точки зрения рейтинга вторая неделя сентября — практически пустая. В календаре ATP перерыв, поскольку мужчины играют матчи Кубка Дэвиса, рейтинговые очки за который уже несколько лет не начисляются. У женщин идут два небольших турнира категории International в Квебеке и Токио, которые на основные расклады никак не повлияют, поскольку практически все лидеры в эту неделю отдыхают, собираясь с силами перед осенней азиатской серией турниров на харде.