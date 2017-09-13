Испания на коне. Мугуруса — первая, Надаль — тоже
Испанское доминирование, рывок Шараповой, рекорды Звонарёвой и Свитолиной, сказка Андерсона и гонка
Надаль-Федерер — в «Табели о рангах».
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Завершившийся в
WTA. Гарбинье Первая
В женском теннисе произошла смена лидера. Испанка Гарбинье Мугуруса стала 24-й по счёту первой ракеткой мира. Она сменила на этом посту Каролину Плишкову, которая продержалась на вершине 8 недель. Кроме того, поскольку у мужчин уже несколько недель лидирует Рафаэль Надаль, то впервые с августа 2003 года рейтинги WTA и ATP снова возглавляют теннисисты из одной страны (тогда это были американцы Серена Уильямс и Андре Агасси).
Чехарда на вершине женского рейтинга продолжается уже ровно год — с предыдущего US Open, когда Серена Уильямс после 3,5-летнего доминирования уступила трон Анжелике Кербер. Следом Серена и Анжелика ещё пять раз менялись в роли лидера, пока в июле на первое место не вышла Плишкова. В этом статусе чешка отыграла в целом стабильно, но без сильных всплесков — ¼ финала Торонто, ½ финала Цинциннати, ¼ финала US Open. Падение на 4-е место произошло
В отличие от Плишковой, испанку Гарбинье Мугурусу нельзя обвинить в «бесшлемности». Она пробилась в лидеры мирового рейтинга, уже имея в активе две победы на «мэйджорах» — «Ролан Гаррос"-2016 и Уимблдон-2017. Собственно, победа на корта Всеанглийского клуба
В топ-10 на своих местах остались всего три теннисистки — Халеп, Йоханна Конта и Светлана Кузнецова. Про падение Плишковой на три места мы уже сказали, также опустилась на одну строчку Каролина Возняцки — она проиграла во втором круге US Open Екатерине Макаровой. Благодаря полуфиналу в
Шараповой больше не нужно просить «уайлд-кард»
Кроме Мугурусы в этом рейтинге личные рекорды обновили ещё довольно много теннисисток. Украинка Элина Свитолина впервые стала 3-й ракеткой мира, а Елена Остапенко из Латвии вошла в десятку. Американка Коко Вандевеге, выбив из сетки Каролину Плишкову и тем самым повлияв на борьбу за первое место, сама, благодаря выходу в полуфинал, впервые в карьере стала 16-й ракеткой мира. Словачка Магдалена Рыбарикова впервые вошла в топ-30 (27-е место), а австралийка Эшли Барти — в топ-40 (37). Новые личные рекорды на счету хорватки Донны Векич (47), россиянки Натальи Вихлянцевой (56), Татьяны Марии из Германии (58), чешки Маркеты Вондроушовой (64), американки Дженнифер Брэйди (65), Беатрис
Важное событие на этом турнире произошло для Марии Шараповой в плане рейтинга. Благодаря выходу в четвёртый круг россиянка поднялась на 43 места и стала 103-й ракеткой мира. Это позволит ей теперь попадать на турниры «Большого шлема» напрямую, не опасаясь отказа организаторов в «уайлд-кард», как это было на «Ролан Гаррос». Ещё внушительнее прибавка получилась у Слоан Стивенс. Благодаря сенсационной победе на US Open американка поднялась на 66 мест и стала 17-й ракеткой мира. Просто фантастический рывок совершила Кайя Канепи. Эстонка успешно прошла квалификацию и добралась до четвертьфинала основной сетки Открытого чемпионата США. Она поднялась сразу на 308 позиций и стала 110-й ракеткой мира.
Ну, а рекордсменкой недели стала Вера Звонарёва. Она дошла до второго круга квалификации US Open, а затем на турнире 125K Series в китайском Даляне стала финалисткой. В итоге
Надаль и Федерер уходят в отрыв
Если у женщин в этом году на турнирах «Большого шлема» побеждали четыре разные теннисистки, то у мужчин все главные титулы поделили Федерер и Надаль. Роджер выиграл Australian Open и Уимблдон, а Рафаэль — «Ролан Гаррос» и US Open. Многие поклонники тенниса ожидали их очной встречи в
Отметим, что Надаль вернулся на первое место совсем недавно — в середине августа после выхода в четвертьфинал «Мастерса» Цинциннати, а его преимущество над вторым местом сейчас достигло уже почти 2000 очков. В чемпионской гонке цифры похожие, поэтому у испанца отличные шансы завершить год первым. Вторым в обоих зачётах на данный момент идёт как раз Федерер. Любопытно, что пока только эта пара гарантировала себе место на итоговом турнире ATP в Лондоне. Обычно к середине сентября с путёвками на «итоговик» ситуация гораздо яснее. Но об этом чуть позже.
Сказка Андерсона
Сразу несколько теннисистов оказались на этой неделе на наивысшем для себя месте в
Но ещё более впечатляющим получился взлёт у Кевина Андерсона. Не взлёт, а настоящая сказка. До нынешнего турнира Кевин всего раз был в четвертьфиналах турнира «Большого шлема», а сейчас стал аж финалистом. Два года назад он был 10-й ракеткой мира, сейчас 31-летний теннисист ворвался на 15-ю позицию с 32-й. А в чемпионской гонке Андерсон и вовсе 11-й, так что если южноафриканец сможет сохранить свой теннис после успеха на US Open, то ему вполне по силам пробиться в Лондон.
Расклады грядущей недели
С точки зрения рейтинга вторая неделя сентября — практически пустая. В календаре ATP перерыв, поскольку мужчины играют матчи Кубка Дэвиса, рейтинговые очки за который уже несколько лет не начисляются. У женщин идут два небольших турнира категории International в Квебеке и Токио, которые на основные расклады никак не повлияют, поскольку практически все лидеры в эту неделю отдыхают, собираясь с силами перед осенней азиатской серией турниров на харде.
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