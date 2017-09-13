Виктория Азаренко и Винус Уильямс вошли в Совет игроков WTA
Состоялись выборы представителей в Совет игроков WTA. От первой двадцатки рейтинга в него вошли беларуска Виктория Азаренко, австралийка Самана Стосур, британка Йоханна Конта и американка Винус Уильямс (первые две — по защищённому рейтингу).
От Топ-50 в Совет вошла чешка Люси Шафаржова, от Топ-100 — британка Джулия Боузрап, а от всех остальных — Марина Эракович из Новой Зеландии, которая не будет иметь права голоса при голосованиях.
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