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13 сентября 2017, 14:16 | Теннис | Известия

Багдатис заменит Монфиса на теннисном турнире St. Petersburg Open-2017

Французский теннисист Гаэль Монфис не сможет принять участие на турнире St. Petersburg Open-2017. Его заменит киприот Маркос Багдатис, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Француз отказался от участия в турнире из-за повреждения. 31-летний теннисист получил травму в матче против бельгийца Давида Гоффена.

Добавим, что в рейтинге ATP Гаэль Монфис занимает 36 место, Маркос Багдатис — 122-е.

Международный теннисный турнир ATP St. Petersburg Open пройдет с 18 по 24 сентября 2017 года.
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