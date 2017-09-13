Багдатис заменит Монфиса на теннисном турнире St. Petersburg Open-2017
Французский теннисист Гаэль Монфис не сможет принять участие на турнире St. Petersburg Open-2017. Его заменит киприот Маркос Багдатис, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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Француз отказался от участия в турнире
Добавим, что в рейтинге ATP Гаэль Монфис занимает 36 место, Маркос Багдатис — 122-е.
Международный теннисный турнир ATP St. Petersburg Open пройдет с 18 по 24 сентября 2017 года.
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