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13 сентября 2017, 14:13 | Теннис | Чемпионат.com

Шарапова: Серена уверена в себе и решительна. Конечно, это действует устрашающе

Россиянка Мария Шарапова, накануне презентовавшая автобиографию, прокомментировала свои слова об американке Серене Уильямс.

Россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> накануне презентовавшая автобиографию прокомментировала свои слова об американке <span class=error>Серене</span> <span class=error>Уильямс</span>. Увеличить
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В книге пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» написала, что телосложение Серены крупнее, чем кажется по телевизору, и она выглядит устрашающе.

«Во мне нет ни капли расизма. Интересно, что все обратили внимание на слова о Серене. В книге толщиной около 300 страниц я описывала финал Уимблдона против Серены, это где-то 10 страниц, ближе к середине книги. Но каждый раз поднимается тема нашего противостояния.

Что касается её внешности и того, что она выглядит устрашающе на корте. Я имела в виду, что она уверенная в себе женщина, какой и должна быть. Она всегда решительна. Конечно, это действует устрашающе, — цитирует Шарапову ESPN.
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