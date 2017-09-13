Шарапова: Серена уверена в себе и решительна. Конечно, это действует устрашающе
Россиянка Мария Шарапова, накануне презентовавшая автобиографию, прокомментировала свои слова об американке Серене Уильямс.
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Видимо, что-то случилось...
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В книге пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» написала, что телосложение Серены крупнее, чем кажется по телевизору, и она выглядит устрашающе.
«Во мне нет ни капли расизма. Интересно, что все обратили внимание на слова о Серене. В книге толщиной около 300 страниц я описывала финал Уимблдона против Серены, это
Что касается её внешности и того, что она выглядит устрашающе на корте. Я имела в виду, что она уверенная в себе женщина, какой и должна быть. Она всегда решительна. Конечно, это действует устрашающе, — цитирует Шарапову ESPN.
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