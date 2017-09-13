Иван Гахов завершил выступление на «Челленджере» в Боснии

За 1 час 21 минуту матча Иван сделал два эйса и один брейк, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Данило шесть раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.



Во втором раунде соревнований Петрович сыграет или с немцем Максимилианом Мартерером, или с бельгийцем Киммером Коппеянсом.