Иван Гахов завершил выступление на «Челленджере» в Боснии
318-я ракетка мира, российский теннисист Иван Гахов, на старте турнира категории «Челленджер» в боснийской
Баня-Луке уступил сербу Данило Петровичу, занимающему 303-е место мирового рейтинга, — 6/3, 7/5.
За 1 час 21 минуту матча Иван сделал два эйса и один брейк, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Данило шесть раз подал навылет и реализовал три
Во втором раунде соревнований Петрович сыграет или с немцем Максимилианом Мартерером, или с бельгийцем Киммером Коппеянсом.
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