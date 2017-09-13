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https://sport.mail.ru/news/tennis/30991620/
13 сентября 2017, 13:40 | Теннис | GoTennis.ru

Иван Гахов завершил выступление на «Челленджере» в Боснии

318-я ракетка мира, российский теннисист Иван Гахов, на старте турнира категории «Челленджер» в боснийской Баня-Луке уступил сербу Данило Петровичу, занимающему 303-е место мирового рейтинга, — 6/3, 7/5.

За 1 час 21 минуту матча Иван сделал два эйса и один брейк, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Данило шесть раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Петрович сыграет или с немцем Максимилианом Мартерером, или с бельгийцем Киммером Коппеянсом.
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