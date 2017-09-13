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13 сентября 2017, 13:33 | Теннис | Прессбол

Владимир Волчков: Очевидно, нам немного повезло, что первая и вторая ракетки Швейцарии не сыграют в матче с нами

Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков поделился ожиданиями от матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса против швейцарцев. Отметим, что нашим соперникам не помогут Роджер Федерер и Стэн Вавринка.

Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков поделился ожиданиями от матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса против швейцарцев. Отметим что нашим соперникам не помогут Роджер Федерер и Стэн Вавринка. Увеличить
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Мы наслышаны о тех теннисистах из Швейцарии, которые предварительно заявлены на матч. Очевидно, нам немного повезло, что первая и вторая ракетки этой страны не играют в матче, что, несомненно, большой минус для команды Швейцарии. Мы старались получить как можно больше информации о своих соперниках в рамках подготовки к этому ответственному и важному матчу. Мне кажется, это будет интересная встреча. Обе команды будут бороться до конца, и зрители увидят красивый теннис. Мне очень нравится слоган Кубка Дэвиса «Show your colors» (Покажи свои цвета). Я думаю, он лучше всего показывает дух этих соревнований. Все игроки, участвующие в матче, выложатся на все 100%. Я думаю, кто покажет всю волю к победе, кто покажет свой лучший теннис, тот и выиграет, — цитирует Волчкова tennis.by.

Матч Швейцария — Беларусь пройдет 15—17 сентября.

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Максим Мирный из-за урагана «Ирма» с опозданием прибудет в Швейцарию на матч Кубка Дэвиса

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Мирный из-за урагана «Ирма» с опозданием прибудет на выездной матч плей-офф за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса со Швейцарией, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации тенниса.
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