Владимир Волчков: Очевидно, нам немного повезло, что первая и вторая ракетки Швейцарии не сыграют в матче с нами

Мы наслышаны о тех теннисистах из Швейцарии, которые предварительно заявлены на матч. Очевидно, нам немного повезло, что первая и вторая ракетки этой страны не играют в матче, что, несомненно, большой минус для команды Швейцарии. Мы старались получить как можно больше информации о своих соперниках в рамках подготовки к этому ответственному и важному матчу. Мне кажется, это будет интересная встреча. Обе команды будут бороться до конца, и зрители увидят красивый теннис. Мне очень нравится слоган Кубка Дэвиса «Show your colors» (Покажи свои цвета). Я думаю, он лучше всего показывает дух этих соревнований. Все игроки, участвующие в матче, выложатся на все 100%. Я думаю, кто покажет всю волю к победе, кто покажет свой лучший теннис, тот и выиграет, — цитирует Волчкова tennis.by.

Матч Швейцария — Беларусь пройдет 15—17 сентября .