Роджер Федерер: Хотел бы вернуться в прошлое, чтобы сыграть с Боргом

«Он не так много времени проводит в Туре. Появляется совсем на короткое время, так что каждая минута, проведённая рядом с ним, дорогого стоит. И то, что Бьорн будет капитаном нашей команды на Кубке Лэйвера — это невероятно.

Я очень уважаю Борга. Хотел бы вернуться в прошлое и сыграть с ним. Наверное, такое могу сказать только про него. Он очень хорош и оказал огромное влияние на теннис. Я смотрел на его игру и понимал — он показывает что-то удивительное, — цитирует Федерера Tennis World.