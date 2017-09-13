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https://sport.mail.ru/news/tennis/30991165/
13 сентября 2017, 13:10 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Хотел бы вернуться в прошлое, чтобы сыграть с Боргом

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своему отношению к шведу Бьорну Боргу.

«Он не так много времени проводит в Туре. Появляется совсем на короткое время, так что каждая минута, проведённая рядом с ним, дорогого стоит. И то, что Бьорн будет капитаном нашей команды на Кубке Лэйвера — это невероятно.

Я очень уважаю Борга. Хотел бы вернуться в прошлое и сыграть с ним. Наверное, такое могу сказать только про него. Он очень хорош и оказал огромное влияние на теннис. Я смотрел на его игру и понимал — он показывает что-то удивительное, — цитирует Федерера Tennis World.
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