Юлия Путинцева выиграла стартовый матч турнира в Токио

За 2 часа 24 минуты матча Юлия сделала шесть эйсов и семь брейков, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Йин-Йин восемь раз подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 1:1.

Во втором раунде турнира в Токио Путинцева выступит против китаянки Синьюнь Хань.