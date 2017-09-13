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https://sport.mail.ru/news/tennis/30990224/
13 сентября 2017, 12:25 | Теннис | GoTennis.ru

Юлия Путинцева выиграла стартовый матч турнира в Токио

52-я ракетка мира, представительница Казахстана Юлия Путинцева, на старте соревнований Japan Women’s Open Tennis взяла верх над китаянкой Йин-Йин Дуань, занимающей 97-е место мирового рейтинга, — 6/4, 4/6, 6/4.

За 2 часа 24 минуты матча Юлия сделала шесть эйсов и семь брейков, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Йин-Йин восемь раз подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 1:1.

Во втором раунде турнира в Токио Путинцева выступит против китаянки Синьюнь Хань.

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