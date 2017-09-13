Юлия Путинцева выиграла стартовый матч турнира в Токио
52-я ракетка мира, представительница Казахстана Юлия Путинцева, на старте соревнований Japan Women’s Open Tennis взяла верх над китаянкой
Йин-Йин Дуань, занимающей 97-е место мирового рейтинга, — 6/4, 4/6, 6/4.
За 2 часа 24 минуты матча Юлия сделала шесть эйсов и семь брейков, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как
Во втором раунде турнира в Токио Путинцева выступит против китаянки Синьюнь Хань.
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