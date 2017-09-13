Кравчук опубликовал фото сборной России перед матчем с Венгрией в Кубке Дэвиса
Российский теннисист Константин Кравчук в своём «твиттере» опубликовал фото сборной России в преддверии матча с командой Венгрии в
плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.
Игры пройдут в Будапеште
Капитан сборной России в Кубке Дэвиса, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не находится с командой, так как отправился на сессию Международного олимпийского комитета в Лиму (Перу).
С командой находится бывший теннисист Игорь Андреев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter