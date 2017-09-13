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13 сентября 2017, 11:58 | Теннис | Чемпионат.com

Кравчук опубликовал фото сборной России перед матчем с Венгрией в Кубке Дэвиса

Российский теннисист Константин Кравчук в своём «твиттере» опубликовал фото сборной России в преддверии матча с командой Венгрии в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.

Игры пройдут в Будапеште 15—17 сентября. В состав сборной помимо Кравчука вошли Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев.

Капитан сборной России в Кубке Дэвиса, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не находится с командой, так как отправился на сессию Международного олимпийского комитета в Лиму (Перу).

С командой находится бывший теннисист Игорь Андреев.
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