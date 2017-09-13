Кравчук опубликовал фото сборной России перед матчем с Венгрией в Кубке Дэвиса

Игры пройдут в Будапеште 15—17 сентября . В состав сборной помимо Кравчука вошли Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев.

Капитан сборной России в Кубке Дэвиса, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не находится с командой, так как отправился на сессию Международного олимпийского комитета в Лиму (Перу).

С командой находится бывший теннисист Игорь Андреев.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">?? Crew ?? Davis Cup battle . Budapest. <a href="https://twitter.com/karenkhachanov">@karenkhachanov</a> <a href="https://twitter.com/AndreyRublev97">@AndreyRublev97</a> <a href="https://twitter.com/DaniilMedwed">@DaniilMedwed</a> <a href="https://twitter.com/tennisrussia">@tennisrussia</a> <a href="https://t.co/4ToZFI6RhD">pic.twitter.com/4ToZFI6RhD</a></p>— Konstantin Kravchuk (@Kon_Krav85) <a href="https://twitter.com/Kon_Krav85/status/907609119187767296">12 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>