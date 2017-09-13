Анастасия Потапова потерпела поражение на старте соревнований ITF в США
294-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова, в первом круге турнира ITF в
Лас-Вегасе уступила словачке Анне Шмидловой, занимающей 164-е место мирового рейтинга, — 6/2, 4/6, 6/7 (5).
За 2 часа 13 минут мата Анастасия сделала шесть эйсов и восемь брейков, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как Анна дважды подала навылет и реализовала семь
Во втором круге соревнований Шмидлова выступил против победительницы матча американок Николь Куперсмит и Саназ Маранд.
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