Анастасия Потапова потерпела поражение на старте соревнований ITF в США

За 2 часа 13 минут мата Анастасия сделала шесть эйсов и восемь брейков, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как Анна дважды подала навылет и реализовала семь брейк-пойнтов, допустив восемь двойных ошибок.

Во втором круге соревнований Шмидлова выступил против победительницы матча американок Николь Куперсмит и Саназ Маранд.