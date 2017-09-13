«Максим Мирный. Live». Премьера фильма состоится 14 сентября на телеканале «Беларусь 1»

В фильме «Максим Мирный. Live» специальный корреспондент АТН Анна Эйсмонт прошла звездный путь вместе с выдающимся теннисистом — от первых кортов столичного завода МАЗ, где начинал свою спортивную карьеру олимпийский чемпион, до турниров серии Большого шлема, где он не раз побеждал. Максим Мирный стал гидом съемочной группы АТН на турнирах Ролан Гаросс и US Open, во Флориде, где находится его дом, и в Академии Ника Боллетьери, где занимался теннисом в юношестве.

Фото- и видеоархивы дополнили истории о семье и детстве Максима Мирного. О спортсмене мировой величины рассказали мать Татьяна и отец, первый тренер, Николай, брат Пётр, жена Ксения и дети: Мелания, Петра, Демид и Трофим.



Эксклюзивные интервью о Максиме специально для АТН дали такие звезды тенниса как Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Ллейтон Хьюитт, Марат Сафин, Евгений Кафельников, Роджер Федерер, Мартина Навратилова, Андреа Главачкова, Виктория Азаренко и другие, а также «крестный отец» Мирного в мире большого спорта Ник Боллетьери.



«Максим Мирный — легенда белорусского тенниса, чьё имя у всех на слуху. Он профессионал своего дела, авторитет и пример для начинающих спортсменов. Эта фигура на мировой спортивной арене, безусловно, стоит того, чтобы о ней рассказать. Фильм “Максим Мирный. Live” — история жизни от первого лица», — говорит автор фильма Анна Эйсмонт.



В этом году ведущему игроку белорусского тенниса исполнилось 40 лет. За годы своей жизни он прославился в Париже и Нью-Йорке, построил блестящую карьеру, был первой ракеткой мира в парном разряде, завоевал олимпийское золото и множество других наград. Дебютировав в отборочных раундах Кубка Дэвиса за национальную сборную Беларуси ещё в 16-летнем возрасте, Максим Мирный до сих пор остаётся одним из лучших теннисистов в мире.



Показ фильма состоится в преддверии Кубка Дэвиса, в котором легенда тенниса в составе национальной сборной Беларуси вновь поборется за выход в Мировую группу.



Премьеру хроникально-документального фильма «Максим Мирный. Live» зрители «Беларусь 1» увидят 14 сентября сразу после «Панорамы», сообщает tvr.by.