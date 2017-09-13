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https://sport.mail.ru/news/tennis/30988050/
13 сентября 2017, 9:51 | Теннис | GoTennis.ru

Токио. Кристина Плишкова уступила 171-й ракетке мира

44-я ракетка мира, чешская теннисистка Кристина Плишкова, во втором круге соревнований Japan Women’s Open Tennis проиграла японке Мию Като, занимающей 171-е место мирового тенниса, — 5/7, 3/6.

За 1 час 20 минут матча Кристина сделала шесть эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Мию трижды подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов, не допустив двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.

В четвертьфинале турнира в Токио Като сыграет с сербкой Александрой Крунич.
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