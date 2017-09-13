Токио. Кристина Плишкова уступила 171-й ракетке мира

За 1 час 20 минут матча Кристина сделала шесть эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Мию трижды подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов, не допустив двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.

В четвертьфинале турнира в Токио Като сыграет с сербкой Александрой Крунич.