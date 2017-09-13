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https://sport.mail.ru/news/tennis/30988049/
13 сентября 2017, 9:50 | Теннис | GoTennis.ru

Александра Крунич одолела Элисон Риске и вышла в ¼ финала соревнований в Токио

67-я ракетка мира, сербская теннисистка Александра Крунич, во втором раунде турнира Japan Women’s Open Tennis взяла верх над американкой Элисон Риске, занимающей 50-е место мирового рейтинга, — 3/6, 4/6.

За 1 час 27 минут матча Александра сделала пять эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Элисон дважды подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, не допустив двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 1:1.

В четвертьфинале турнира в Токио Крунич сыграет с японкой Мию Като.
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