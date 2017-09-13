Александра Крунич одолела Элисон Риске и вышла в ¼ финала соревнований в Токио

За 1 час 27 минут матча Александра сделала пять эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Элисон дважды подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, не допустив двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 1:1.

В четвертьфинале турнира в Токио Крунич сыграет с японкой Мию Като.