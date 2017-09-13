Элизе Мертенс стала четвертьфиналисткой турнира в Японии
41-я ракетка мира, бельгийская теннисистка Элизе Мертенс, во втором раунде соревнований Japan Women’s Open Tennis оказалась сильнее польки Магды Линетт, занимающей 76-е место мирового рейтинга, — 6/1, 7/5.
За 1 час 20 минут матча Элизе сделала шесть эйсов и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Магда реализовала два
За выход в полуфинал турнира в Токио Мертенс поборется или с американкой Кристиной МакХэйл, или с испанкой Сарой
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