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https://sport.mail.ru/news/tennis/30988048/
13 сентября 2017, 9:50 | Теннис | GoTennis.ru

Элизе Мертенс стала четвертьфиналисткой турнира в Японии

41-я ракетка мира, бельгийская теннисистка Элизе Мертенс, во втором раунде соревнований Japan Women’s Open Tennis оказалась сильнее польки Магды Линетт, занимающей 76-е место мирового рейтинга, — 6/1, 7/5.

За 1 час 20 минут матча Элизе сделала шесть эйсов и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Магда реализовала два брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу бельгийки.

За выход в полуфинал турнира в Токио Мертенс поборется или с американкой Кристиной МакХэйл, или с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.
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