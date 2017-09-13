Элизе Мертенс стала четвертьфиналисткой турнира в Японии

За 1 час 20 минут матча Элизе сделала шесть эйсов и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Магда реализовала два брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу бельгийки.

За выход в полуфинал турнира в Токио Мертенс поборется или с американкой Кристиной МакХэйл, или с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.