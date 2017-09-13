Квебек. Люси Шафаржова отдала сопернице всего один гейм

За 46 минут матча Люси сделала девять эйсов и шесть брейков, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Анна один раз подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу чешки.

Во втором круге турнира в Квебеке Шафаржова выступит против американки Софии Кенин.