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13 сентября 2017, 9:28 | Теннис | GoTennis.ru

Квебек. Люси Шафаржова отдала сопернице всего один гейм

33-я ракетка мира, чешская теннисистка Люси Шафаржова, на старте соревнований Coupe Banque Nationale оказалась сильнее американки Анны Татишвили, занимающей 644-е место мирового рейтинга, — 6/0, 6/1.

За 46 минут матча Люси сделала девять эйсов и шесть брейков, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Анна один раз подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу чешки.

Во втором круге турнира в Квебеке Шафаржова выступит против американки Софии Кенин.
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