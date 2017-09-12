«Неудержимая» выходит в свет. Шарапова представила автобиографию

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Книга вошла в число бестселлеров задолго до релиза. Пока мемуары вышли только на английском языке, но в конце месяца появятся и в переводе на русский. «СЭ» изучил, что рассказывала российская суперзвезда о своем произведении в различных интервью.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">On set of <a href="https://twitter.com/GMA">@GMA</a> with <a href="https://twitter.com/michaelstrahan">@michaelstrahan</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UNSTOPPABLE?src=hash">#UNSTOPPABLE</a> <a href="https://t.co/AlLFptkCUA">pic.twitter.com/AlLFptkCUA</a></p>— Maria Sharapova (@MariaSharapova) <a href="https://twitter.com/MariaSharapova/status/907584482357760000">12 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

О ДЕТСТВЕ

Как и предполагалось, в книге достаточно внимания уделяется рассказу о том, как начиналась карьера Марии и о детской любви к теннису.

Шарапова рассказывает, что главный ее талант — не сила или скорость, а выдержка и упорство, с которыми она занималась с ракеткой и мячом. Ей никогда не бывало скучно. Что бы она ни делала, могла продолжать бесконечно.

Мария также раскрывает тайны своего детства в Америке, куда они с отцом уехали с 700 долларами в кармане. Юрий пытался найти хоть какую-нибудь работу, они делили двуспальную кровать, а маленькую девочку гоняли из академии в академию, где над ней смеялись другие юные теннисистки. В академии Ника Боллетьери она оставалась в тени Анны Курниковой и даже донашивала за ней одежду — с яркими принтами и изображениями животных. Цвета, которые сама Шарапова ни за что бы не выбрала в 8−9 лет.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYzZKbbjmOM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Just a few more days until #USTOPPABLE hits the shelves! I am not one that keeps much memorabilia ( for some reason I'm just not a collector of the past), but as I was searching for photos to include in the book, I found my fathers and I original boarding passes coming to America on March 10, 1994 Aeroflot Airlines. I can't believe we still had them! And I might even change my mind about keeping memorable stuff for the future. ??‍♀️This is the page the book opens up with. I really cannot wait for you to see it. ❤️ #September12</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-09T02:10:51+00:00">Сен 8 2017 в 7:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ОБ ОТЦЕ

О годах, проведенных без матери, теннисистка пишет: «Если у тебя нет мамы, которой можно поплакаться, ты не плачешь. Ты просто справляешься, зная, что рано или поздно все изменится».

А о близости с отцом Мария говорит, что не может отделить его мечты от своих, потому что многие их них стали ее собственными. В первых строках книги теннисистка обещает папе когда-нибудь исполнить комбинацию «подача — выход к сетке».

***

Шарапова рассказывает и о том, как в 11 лет, заключив первый спонсорский контракт, поняла, что теннис — это не просто спорт и страсть, а бизнес, деньги и стабильность ее семьи. Но это совсем не расстроило ее, не разрушило иллюзий, а как раз наоборот — придало всему смысл.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Seeing these pictures of <a href="https://twitter.com/NickBollettieri">@NickBollettieri</a> with his copy of <a href="https://twitter.com/hashtag/Unstoppable?src=hash">#Unstoppable</a> just making my day ?? <a href="https://t.co/VE0I0x3tqo">pic.twitter.com/VE0I0x3tqo</a></p>— Maria Sharapova (@MariaSharapova) <a href="https://twitter.com/MariaSharapova/status/905458492026359809">6 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

О СЕСТРАХ УИЛЬЯМС

Противостоянию с Сереной Уильямс, которой Мария уступает 2−19 по личным встречам, в автобиографии уделяется большое внимание. В частности, россиянка вспоминает, что никогда не была поклонницей Серены и ее старшей сестры Винус и не стремилась брать с них пример. Также она рассказывает, как в 12 лет выгнала их со своей тренировки, а сама при этом подсматривала за тем, как они работают, из стоявшего неподалеку подсобного помещения, обнаруженного ее отцом Юрием.

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Также Шарапова рассказала о том, как на чемпионском балу на Уимблдоне-2002 осталась сидеть, в то время как все остальные встали, приветствуя чемпионку в одиночном разряде — она буквально прилипла к своему креслу.

Россиянка вспоминает, что перед первым одиночным поединком в Майами смотрела на Уильямс-младшую как на явление своего детского кошмара — она была больше, выше и сильнее, чем казалось по телевизору. Взрослая, опытная женщина, лучшая теннисистка мира. «Даже сейчас она может заставить меня чувствовать себя маленькой девочкой», — пишет Шарапова.

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Россиянка раскрывает тайну: за что именно американка возненавидела ее после финала Уиблдона-2004. Настолько, что не отдала ей больше ни одного матча. После победы Мария зашла в раздевалку и услышала громкие, сотрясавшие воздух, пугающие рыдания. Они не затихали. Шарапова вышла так быстро, как только смогла. Но Серена знала, что она была там. А люди удивляются, почему у россиянки не получается победить американку. Мария предполагает, что Уильямс-младшая возненавидела ее за то, что она, будучи тощим подростком, обыграла ее, а потом услышала, как она плачет. Американка рассказала подруге, а та передала Шараповой слова Серены: «Никогда больше не проиграю этой маленькой сучке».

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Шарапова рассуждает, что они с Уильямс-младшей могли бы быть подругами, поскольку имеют общую страсть и движущую силу, знают, каково это — побеждать и проигрывать. Но они не подруги, совсем нет. В некоторой степени, они заводят друг друга, и, может быть, это даже лучше, чем дружба. Это что-то, что может разжечь ярость. Только когда у тебя есть такой антогонист, ты ищешь силы, чтобы победить его.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Excited to share with you the Russian cover flap of <a href="https://twitter.com/hashtag/Unstoppable?src=hash">#Unstoppable</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ComingSoon?src=hash">#ComingSoon</a> <a href="https://t.co/5qaGjLxhDA">pic.twitter.com/5qaGjLxhDA</a></p>— Maria Sharapova (@MariaSharapova) <a href="https://twitter.com/MariaSharapova/status/905909574607233024">7 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

О ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

В первых строках пролога Шарапова пишет о том, как была уличена в использовании запрещенного препарата: «В какой-то момент ближе к концу Australian Open-2016 медсестра попросила меня пописать в баночку…».

В одном из интервью Шарапова призналась, что писать о дисквалификации за мельдоний ей было слишком тяжело. Но когда прошло время и страсти улеглись, она села и рассказала о том, что чувствовала, узнав о положительной допинг- пробе и пока шли все связанные с этим разбирательства.

В книге россиянка рассказывает, что в ее жизни образовалась бездонная яма. Все, над чем она работала с четырех лет, вся эта сумасшедшая борьба вдруг предстала в новом, ужасном, несправедливом свете. Начались дни, полные отчаяния и безысходности.

О МУЖЧИНАХ

Шарапова признается, что хочет семью и детей, но все это — в далеком будущем. Пока ее жизнь — это переезды из города в город, и не каждый мужчина согласится на роль второго плана, пока теннисный корт — главное в жизни Марии.