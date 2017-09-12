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12 сентября 2017, 21:08 | Теннис | Спорт-Экспресс

«Неудержимая» выходит в свет. Шарапова представила автобиографию

Во вторник в Нью-Йорке Мария Шарапова презентует свою автобиографию «Неудержимая» — одну из самых ожидаемых книг осени по версии издателей.

Россиянка презентует свою автобиографию. Увеличить
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© Спорт-Экспресс

Книга вошла в число бестселлеров задолго до релиза. Пока мемуары вышли только на английском языке, но в конце месяца появятся и в переводе на русский. «СЭ» изучил, что рассказывала российская суперзвезда о своем произведении в различных интервью.

О ДЕТСТВЕ

Как и предполагалось, в книге достаточно внимания уделяется рассказу о том, как начиналась карьера Марии и о детской любви к теннису.

Шарапова рассказывает, что главный ее талант — не сила или скорость, а выдержка и упорство, с которыми она занималась с ракеткой и мячом. Ей никогда не бывало скучно. Что бы она ни делала, могла продолжать бесконечно.

Мария также раскрывает тайны своего детства в Америке, куда они с отцом уехали с 700 долларами в кармане. Юрий пытался найти хоть какую-нибудь работу, они делили двуспальную кровать, а маленькую девочку гоняли из академии в академию, где над ней смеялись другие юные теннисистки. В академии Ника Боллетьери она оставалась в тени Анны Курниковой и даже донашивала за ней одежду — с яркими принтами и изображениями животных. Цвета, которые сама Шарапова ни за что бы не выбрала в 8−9 лет.

ОБ ОТЦЕ

О годах, проведенных без матери, теннисистка пишет: «Если у тебя нет мамы, которой можно поплакаться, ты не плачешь. Ты просто справляешься, зная, что рано или поздно все изменится».

А о близости с отцом Мария говорит, что не может отделить его мечты от своих, потому что многие их них стали ее собственными. В первых строках книги теннисистка обещает папе когда-нибудь исполнить комбинацию «подача — выход к сетке».

***

Шарапова рассказывает и о том, как в 11 лет, заключив первый спонсорский контракт, поняла, что теннис — это не просто спорт и страсть, а бизнес, деньги и стабильность ее семьи. Но это совсем не расстроило ее, не разрушило иллюзий, а как раз наоборот — придало всему смысл.

О СЕСТРАХ УИЛЬЯМС

Противостоянию с Сереной Уильямс, которой Мария уступает 2−19 по личным встречам, в автобиографии уделяется большое внимание. В частности, россиянка вспоминает, что никогда не была поклонницей Серены и ее старшей сестры Винус и не стремилась брать с них пример. Также она рассказывает, как в 12 лет выгнала их со своей тренировки, а сама при этом подсматривала за тем, как они работают, из стоявшего неподалеку подсобного помещения, обнаруженного ее отцом Юрием.

***

Также Шарапова рассказала о том, как на чемпионском балу на Уимблдоне-2002 осталась сидеть, в то время как все остальные встали, приветствуя чемпионку в одиночном разряде — она буквально прилипла к своему креслу.

Россиянка вспоминает, что перед первым одиночным поединком в Майами смотрела на Уильямс-младшую как на явление своего детского кошмара — она была больше, выше и сильнее, чем казалось по телевизору. Взрослая, опытная женщина, лучшая теннисистка мира. «Даже сейчас она может заставить меня чувствовать себя маленькой девочкой», — пишет Шарапова.

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Россиянка раскрывает тайну: за что именно американка возненавидела ее после финала Уиблдона-2004. Настолько, что не отдала ей больше ни одного матча. После победы Мария зашла в раздевалку и услышала громкие, сотрясавшие воздух, пугающие рыдания. Они не затихали. Шарапова вышла так быстро, как только смогла. Но Серена знала, что она была там. А люди удивляются, почему у россиянки не получается победить американку. Мария предполагает, что Уильямс-младшая возненавидела ее за то, что она, будучи тощим подростком, обыграла ее, а потом услышала, как она плачет. Американка рассказала подруге, а та передала Шараповой слова Серены: «Никогда больше не проиграю этой маленькой сучке».

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Шарапова рассуждает, что они с Уильямс-младшей могли бы быть подругами, поскольку имеют общую страсть и движущую силу, знают, каково это — побеждать и проигрывать. Но они не подруги, совсем нет. В некоторой степени, они заводят друг друга, и, может быть, это даже лучше, чем дружба. Это что-то, что может разжечь ярость. Только когда у тебя есть такой антогонист, ты ищешь силы, чтобы победить его.

О ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

В первых строках пролога Шарапова пишет о том, как была уличена в использовании запрещенного препарата: «В какой-то момент ближе к концу Australian Open-2016 медсестра попросила меня пописать в баночку…».

В одном из интервью Шарапова призналась, что писать о дисквалификации за мельдоний ей было слишком тяжело. Но когда прошло время и страсти улеглись, она села и рассказала о том, что чувствовала, узнав о положительной допинг- пробе и пока шли все связанные с этим разбирательства.

В книге россиянка рассказывает, что в ее жизни образовалась бездонная яма. Все, над чем она работала с четырех лет, вся эта сумасшедшая борьба вдруг предстала в новом, ужасном, несправедливом свете. Начались дни, полные отчаяния и безысходности.

О МУЖЧИНАХ

Шарапова признается, что хочет семью и детей, но все это — в далеком будущем. Пока ее жизнь — это переезды из города в город, и не каждый мужчина согласится на роль второго плана, пока теннисный корт — главное в жизни Марии.
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