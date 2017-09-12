«Неудержимая» выходит в свет. Шарапова представила автобиографию
Во вторник в
Нью-Йорке Мария Шарапова презентует свою автобиографию «Неудержимая» — одну из самых ожидаемых книг осени по версии издателей.
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Книга вошла в число бестселлеров задолго до релиза. Пока мемуары вышли только на английском языке, но в конце месяца появятся и в переводе на русский. «СЭ» изучил, что рассказывала российская суперзвезда о своем произведении в различных интервью.
О ДЕТСТВЕ
Как и предполагалось, в книге достаточно внимания уделяется рассказу о том, как начиналась карьера Марии и о детской любви к теннису.
Шарапова рассказывает, что главный ее талант — не сила или скорость, а выдержка и упорство, с которыми она занималась с ракеткой и мячом. Ей никогда не бывало скучно. Что бы она ни делала, могла продолжать бесконечно.
Мария также раскрывает тайны своего детства в Америке, куда они с отцом уехали с 700 долларами в кармане. Юрий пытался найти хоть
ОБ ОТЦЕ
О годах, проведенных без матери, теннисистка пишет: «Если у тебя нет мамы, которой можно поплакаться, ты не плачешь. Ты просто справляешься, зная, что рано или поздно все изменится».
А о близости с отцом Мария говорит, что не может отделить его мечты от своих, потому что многие их них стали ее собственными. В первых строках книги теннисистка обещает папе
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Шарапова рассказывает и о том, как в 11 лет, заключив первый спонсорский контракт, поняла, что теннис — это не просто спорт и страсть, а бизнес, деньги и стабильность ее семьи. Но это совсем не расстроило ее, не разрушило иллюзий, а как раз наоборот — придало всему смысл.
О СЕСТРАХ УИЛЬЯМС
Противостоянию с Сереной Уильямс, которой Мария уступает 2−19 по личным встречам, в автобиографии уделяется большое внимание. В частности, россиянка вспоминает, что никогда не была поклонницей Серены и ее старшей сестры Винус и не стремилась брать с них пример. Также она рассказывает, как в 12 лет выгнала их со своей тренировки, а сама при этом подсматривала за тем, как они работают, из стоявшего неподалеку подсобного помещения, обнаруженного ее отцом Юрием.
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Также Шарапова рассказала о том, как на чемпионском балу на Уимблдоне-2002 осталась сидеть, в то время как все остальные встали, приветствуя чемпионку в одиночном разряде — она буквально прилипла к своему креслу.
Россиянка вспоминает, что перед первым одиночным поединком в Майами смотрела на
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Россиянка раскрывает тайну: за что именно американка возненавидела ее после финала Уиблдона-2004. Настолько, что не отдала ей больше ни одного матча. После победы Мария зашла в раздевалку и услышала громкие, сотрясавшие воздух, пугающие рыдания. Они не затихали. Шарапова вышла так быстро, как только смогла. Но Серена знала, что она была там. А люди удивляются, почему у россиянки не получается победить американку. Мария предполагает, что
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Шарапова рассуждает, что они с
О ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
В первых строках пролога Шарапова пишет о том, как была уличена в использовании запрещенного препарата: «В
В одном из интервью Шарапова призналась, что писать о дисквалификации за мельдоний ей было слишком тяжело. Но когда прошло время и страсти улеглись, она села и рассказала о том, что чувствовала, узнав о положительной допинг- пробе и пока шли все связанные с этим разбирательства.
В книге россиянка рассказывает, что в ее жизни образовалась бездонная яма. Все, над чем она работала с четырех лет, вся эта сумасшедшая борьба вдруг предстала в новом, ужасном, несправедливом свете. Начались дни, полные отчаяния и безысходности.
О МУЖЧИНАХ
Шарапова признается, что хочет семью и детей, но все это — в далеком будущем. Пока ее жизнь — это переезды из города в город, и не каждый мужчина согласится на роль второго плана, пока теннисный корт — главное в жизни Марии.
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