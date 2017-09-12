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https://sport.mail.ru/news/tennis/30982295/
12 сентября 2017, 17:32 | Теннис | GoTennis.ru

Стамбул. Евгений Донской вышел во второй круг турнира на отказе Теймураза Габашвили

89-я ракетка мира, россиянин Евгений Донской, вышел во второй круг «Челленджера» в Стамбуле, поскольку его соотечественник Теймураз Габашвили, занимающий 226-ю строчку рейтинга ATP, отказался от продолжения борьбы. Матч завершился при счёте 6/4, 4/1.

Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. За это время 27-летний Донской сделал два эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 32-летний Габашвили трижды подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в пользу Теймураза.

Во втором раунде «Челленджера» в Стамбуле Донской сразится с Мирзой Башичем из Боснии и Герцеговины.
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