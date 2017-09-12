Стамбул. Евгений Донской вышел во второй круг турнира на отказе Теймураза Габашвили

Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. За это время 27-летний Донской сделал два эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 32-летний Габашвили трижды подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в пользу Теймураза.

Во втором раунде «Челленджера» в Стамбуле Донской сразится с Мирзой Башичем из Боснии и Герцеговины.