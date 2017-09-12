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12 сентября 2017, 15:27 | Теннис | GoTennis.ru

Кимико Дате: Все эти годы я получала удовольствие, выходя на корт

Японская теннисистка Кимико Дате не стала сдерживать эмоции после поражения от сербки Александры Крунич на турнире в Токио. Напомним, что данный поединок стал последним в карьере 46-летней японки.

«Соревнования в Токио подарили мне множество приятных воспоминаний. Болельщики здесь всегда очень тепло ко мне относились. Сегодня на матче было много моих близких друзей. Это было потрясающе. Большое спасибо всем вам. Теннис — замечательный вид спорта. Все эти годы я получала удовольствие, находясь на корте», — приводит слова Дате пресс-служба WTA.
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