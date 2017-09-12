Кимико Дате: Все эти годы я получала удовольствие, выходя на корт

«Соревнования в Токио подарили мне множество приятных воспоминаний. Болельщики здесь всегда очень тепло ко мне относились. Сегодня на матче было много моих близких друзей. Это было потрясающе. Большое спасибо всем вам. Теннис — замечательный вид спорта. Все эти годы я получала удовольствие, находясь на корте», — приводит слова Дате пресс-служба WTA.