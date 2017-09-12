Максим Мирный из-за урагана «Ирма» с опозданием прибудет в Швейцарию на матч Кубка Дэвиса
12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Мирный
из-за урагана «Ирма» с опозданием прибудет на выездной матч плей-офф за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса со Швейцарией, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации тенниса.
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Видимо, что-то случилось...
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Планировалось, что лидер сборной сможет прилететь из Флориды, где живет его семья, 11 сентября. Однако
Право выступить в матче
Победитель матча Швейцария — Беларусь, который пройдет в Биле с 15 по 17 сентября, в следующем сезоне сыграет в Мировой группе, проигравший будет выступать в I группе
Последний раз команда Беларуси выступала в Мировой группе 10 лет назад, ее высшим достижением является выход в полуфинал в 2004 году.
Составы остальных пар
Канада — Индия,
Венгрия — Россия,
Колумбия — Хорватия,
Нидерланды — Чехия,
Япония — Бразилия,
Португалия — Германия,
Казахстан — Аргентина.
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