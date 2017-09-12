«Шансы 50 на 50»
Сборная Казахстана готова к матчу с обладателями Кубка Дэвиса.
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12 сентября состоялась
Капитан аргентинской сборной Даниэль Орсанич и теннисисты Диего Шварцман, Гвидо Пелья, Максимо Гонсалес, Андрес Мольтени поблагодарили казахстанскую сторону за гостеприимство и прекрасные условия. Также они признали, что ожидают трудную борьбу с командой Казахстана, но готовы выступить хорошо, несмотря на отсутствие в их составе лучшего теннисиста страны Хуана Мартина Дель Потро, а также считают самыми опасными игроками в составе сборной Казахстана Михаила Кукушкина и Александра Недовесова.
Первый номер сборной Аргентины Диего Шварцман, успешно выступивший на US Open, подчеркнул, что быстрое покрытие, уложенное на корте Национального теннисного центра, отличается от харда в
В свою очередь, капитан сборной Казахстана Диас Доскараев заметил, что даже в отсутствие Дель Потро команда Аргентины является очень сильной, имея в своем составе таких исполнителей, как Диего Шварцман и Гвидо Пелья. Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Александр Недовесов подтвердили, что первый и второй номера гостей представляют из себя большую угрозу, так как им приходилось встречаться друг с другом ранее на различных турнирах. Отвечая на вопрос об отсутствии в заявке Андрея Голубева, Доскараев привел аргумент, что в последнее время
Несмотря на то, что 6 лет назад в четвертьфинале Кубка Дэвиса команда Казахстана проиграла аргентинцам в
Напомним, сборная Аргентины является действующим обладателем Кубка Дэвиса.
Фото ФТРК
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