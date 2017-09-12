Диас Доскараев: Мы приложим все силы, чтобы выйти в мировую группу

«Сборная команда Аргентины действующие чемпионы Кубка Дэвиса. 6 лет назад мы проигрывали им на выезде со счетом 5:0. Но с тех пор прошло много времени, команда изменилась — и у них, и у нас, поэтому шансы равны. Мы понимаем, команда у них сильная. Шварцман, например, находится в списке 30-ти лучших теннисистов мира. Матч будет очень тяжелый для нашей команды, но мы приложим все силы, для того, чтобы выйти в мировую группу снова, где мы долгое время играли и показывали хорошие результаты», — сказал во время пресс-конференции Диас Доскараев.

Диас Доскараев отметил, что у казахстанцев хорошая репутация, а команды, проигравшие им в своих интервью, отмечают, что казахстанская сборная — неудобные соперники, особенно когда играют дома.

«За всю историю нашего нахождения в мировой группе в родных стенах мы проиграли только Чехии в четвертьфинале финале. Все остальные матчи мы выиграли, и это придает дополнительную уверенность нашей команде», — отметил капитан сборной Казахстана.

14 сентября состоится жеребьевка турнира.