Александр Кудрявцев покидает «Челленджер» в Шанхае

За 2 часа 11 минут поединка 365-я ракетка мира, 31-летний Кудрявцев, один раз взял подачу оппонента, совершил пять эйсов и четыре двойные ошибки. 26-летний Сюти, занимающий 322-е место в мировой классификации, записал в свой актив три брейка и 11 подач навылет. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге турнира Секигути померится силами с победителем игры китайца Ву Жибина и канадца Питера Полански.