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12 сентября 2017, 12:49 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Кудрявцев покидает «Челленджер» в Шанхае

Российский теннисист Александр Кудрявцев не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Шанхае, проиграв в трёх сетах японцу Сюти Секигути, — 6/4, 4/6, 2/6.

За 2 часа 11 минут поединка 365-я ракетка мира, 31-летний Кудрявцев, один раз взял подачу оппонента, совершил пять эйсов и четыре двойные ошибки. 26-летний Сюти, занимающий 322-е место в мировой классификации, записал в свой актив три брейка и 11 подач навылет. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге турнира Секигути померится силами с победителем игры китайца Ву Жибина и канадца Питера Полански.
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