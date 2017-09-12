Александр Кудрявцев покидает «Челленджер» в Шанхае
Российский теннисист Александр Кудрявцев не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Шанхае, проиграв в трёх сетах японцу Сюти Секигути, — 6/4, 4/6, 2/6.
За 2 часа 11 минут поединка 365-я ракетка мира, 31-летний Кудрявцев, один раз взял подачу оппонента, совершил пять эйсов и четыре двойные ошибки. 26-летний Сюти, занимающий 322-е место в мировой классификации, записал в свой актив три брейка и 11 подач навылет. Ранее между собой игроки не встречались.
Во втором круге турнира Секигути померится силами с победителем игры китайца Ву Жибина и канадца Питера Полански.
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