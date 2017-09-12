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https://sport.mail.ru/news/tennis/30977512/
12 сентября 2017, 12:05 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня юбилей у Ярославы Шведовой!

Сегодня свой 30-й день рождения отмечает известная теннисистка Ярослава Шведова, представляющая в WTA-Туре Казахстан. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Ярославы и желает ей успехов, как на корте, так и за его пределами.

Ярослава Шведова родилась 12 сентября 1987 года в Москве. Профессиональную карьеру начала в 2002 году. За время выступлений выиграла один турнир WTA в одиночном разряде (в 2007 году в Бангалоре), и тринадцать — в парном, заработав $6,437,404.
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