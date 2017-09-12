Сегодня юбилей у Ярославы Шведовой!

Ярослава Шведова родилась 12 сентября 1987 года в Москве. Профессиональную карьеру начала в 2002 году. За время выступлений выиграла один турнир WTA в одиночном разряде (в 2007 году в Бангалоре), и тринадцать — в парном, заработав $6,437,404.