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https://sport.mail.ru/news/tennis/30977276/
12 сентября 2017, 11:42 | Теннис | GoTennis.ru

Кимико Дате объявила о завершении карьеры

Японская теннисистка Кимико Дате после поражения от сербки Александры Крунич в первом раунде турнира в Токио, сообщила о том, что завершает профессиональные выступления.

В минувшем месяце 46-летняя японка уже уведомляла о том, что соревнования в Токио станут для неё последним турниром в карьере.

За время выступлений в Туре Кимико завоевала восемь трофеев в одиночном разряде и шесть в парном, заработав $3,988,378 призовых.

В ноябре 1995 года Дате поднялась на четвёртое место рейтинга WTA — наивысшее в своей карьере.
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