Кимико Дате объявила о завершении карьеры

В минувшем месяце 46-летняя японка уже уведомляла о том, что соревнования в Токио станут для неё последним турниром в карьере.

За время выступлений в Туре Кимико завоевала восемь трофеев в одиночном разряде и шесть в парном, заработав $3,988,378 призовых.

В ноябре 1995 года Дате поднялась на четвёртое место рейтинга WTA — наивысшее в своей карьере.