Кимико Дате объявила о завершении карьеры
Японская теннисистка Кимико Дате после поражения от сербки Александры Крунич в первом раунде турнира в Токио, сообщила о том, что завершает профессиональные выступления.
В минувшем месяце 46-летняя японка уже уведомляла о том, что соревнования в Токио станут для неё последним турниром в карьере.
За время выступлений в Туре Кимико завоевала восемь трофеев в одиночном разряде и шесть в парном, заработав $3,988,378 призовых.
В ноябре 1995 года Дате поднялась на четвёртое место рейтинга WTA — наивысшее в своей карьере.
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