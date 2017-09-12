Тони Надаль: Нынешняя форма Рафаэля позволит ему успешно сыграть и на турнирах в зале

«Когда Рафе было 12−14 лет, мы и подумать не могли, что он сумеет выйти на подобный уровень. Невероятно рад, что мой племянник сумел добиться таких результатов. Испытываю гордость каждый раз, когда он поднимает над головой новый трофей. Он победил на хардовом турнире впервые с 2014 года. Мы все счастливы, что он выиграл свой 16-й «мэйджор» и будет бороться за звание первой ракетки мира по итогам сезона.

В данный момент он опережает Федерера почти на 2000 очков. Но соревнования в концовке сезона больше подходят Роджеру. Думаю, у него будет преимущество на крытых кортах. Впрочем, по моему мнению, Рафаэль находится в довольно хорошей форме, чтобы успешно выступить и на турнирах в зале, — цитирует Тони пресс-служба АТР.