Сегодня день рождения у Элины Свитолиной!
Сегодня свой 23-й день рождения отмечает известная украинская теннисистка Элина Свитолина. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Элины, и желает ей успехов, как на корте, так и за его пределами.
Элина Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе в семье Михаила и Елены. У спортсменки есть старший брат, которого зовут Юлиан. Свитолина начала играть в теннис в возрасте пяти лет, когда родители привели её в местный теннисный клуб.
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