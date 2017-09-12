Сегодня день рождения у Элины Свитолиной!

Элина Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе в семье Михаила и Елены. У спортсменки есть старший брат, которого зовут Юлиан. Свитолина начала играть в теннис в возрасте пяти лет, когда родители привели её в местный теннисный клуб.