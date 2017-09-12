Впервые в Открытой эре два «мэйджора» сезона выиграли несеяные теннисистки
В текущем сезоне впервые в истории Открытой эры два из четырёх турниров «Большого шлема» выиграли спортсменки, не входившие в посев. Чемпионкой «Ролан Гаррос» стала латвийка Елена Остапенко, титул на US Open завоевала Слолан Стивенс.
Отметим, что на French Open Остапенко была 47-й ракеткой мира, тогда как Стивенс на момент старта Открытого первенства США занимала 88-е место в рейтинге.
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