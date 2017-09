Шарапова рассказала, на каком концерте была в последний раз и о понравившейся книге

Шарапова в ночь с понедельника на вторник решила ответить на вопросы своих читателей в Twitter, касающихся ее жизни вне корта.

«Если я не ошибаюсь, это был Стиви Уандер», — заявила россиянка на вопрос о последнем концерте, на котором она была.

Шарапова добавила, что лучшей книгой, которую она прочитала за последнее время, стало произведение «Человек в поисках смысла», написанное австрийским психиатром Виктором Франклом. Из спортивных тренировок помимо бокса, о котором она уже рассказывала, Шарапова предпочитает PowerFlow Yoga. Среди диснеевских фильмов россиянка выделила «Мэри Поппинс».

Любимой песней у британской группы Florence and the Machine Шарапова назвала «Never let me go». Россиянка отметила, что из иностранных языков ей нравится португальский, а в верхней одежде россиянка предпочла бомбер кожаной куртке. Также Шарапова заявила, что она не «кошатница».