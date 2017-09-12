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12 сентября 2017, 10:06 | Теннис | Р-Спорт

Шарапова рассказала, на каком концерте была в последний раз и о понравившейся книге

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт. Пятикратная победительница турниров серии Большого шлема российская теннисистка Мария Шарапова рассказала своим поклонникам, на каком концерте была в последний раз, и о последней понравившейся книге.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Пятикратная победительница турниров серии Большого шлема российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> рассказала своим поклонникам на каком концерте была в последний раз и о последней понравившейся книге. Увеличить
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Шарапова в ночь с понедельника на вторник решила ответить на вопросы своих читателей в Twitter, касающихся ее жизни вне корта.

«Если я не ошибаюсь, это был Стиви Уандер», — заявила россиянка на вопрос о последнем концерте, на котором она была.

Шарапова добавила, что лучшей книгой, которую она прочитала за последнее время, стало произведение «Человек в поисках смысла», написанное австрийским психиатром Виктором Франклом. Из спортивных тренировок помимо бокса, о котором она уже рассказывала, Шарапова предпочитает PowerFlow Yoga. Среди диснеевских фильмов россиянка выделила «Мэри Поппинс».

Любимой песней у британской группы Florence and the Machine Шарапова назвала «Never let me go». Россиянка отметила, что из иностранных языков ей нравится португальский, а в верхней одежде россиянка предпочла бомбер кожаной куртке. Также Шарапова заявила, что она не «кошатница».
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