Мария Шарапова заявила, что ей нравятся такос и веганские бургеры

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В ночь с понедельника на вторник пятикратная победительница турниров Большого шлема отвечала на вопросы своих подписчиков. Многие из вопросов касались предпочтений Шараповой в еде.

«Такос — крутые», — заявила Шарапова, добавив, что ее любимые бургеры из сегмента фастфуда — веганские.

Российскую теннисистку также спросили, как она относится к начинке из ананаса в пицце. «Представьте, что вы просите итальянца добавить ананас в вашу пиццу», — ответила Шарапова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">This is the third food question I'm answering in 5 mins...you know how to get my attention ?? Taco's are for real!! <a href="https://t.co/QzTP8KcooV">https://t.co/QzTP8KcooV</a></p>— Maria Sharapova (@MariaSharapova) <a href="https://twitter.com/MariaSharapova/status/907396085202616320">12 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>