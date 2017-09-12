Мария Шарапова заявила, что ей нравятся такос и веганские бургеры
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт. Российская теннисистка Мария Шарапова в своем микроблоге в Twitter заявила, что ей нравятся такос — традиционное блюдо мексиканской кухни — и веганские бургеры.
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В ночь с понедельника на вторник пятикратная победительница турниров Большого шлема отвечала на вопросы своих подписчиков. Многие из вопросов касались предпочтений Шараповой в еде.
«Такос — крутые», — заявила Шарапова, добавив, что ее любимые бургеры из сегмента фастфуда — веганские.
Российскую теннисистку также спросили, как она относится к начинке из ананаса в пицце. «Представьте, что вы просите итальянца добавить ананас в вашу пиццу», — ответила Шарапова.
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