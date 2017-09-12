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12 сентября 2017, 8:29 | Теннис | Р-Спорт

Мария Шарапова заявила, что ей нравятся такос и веганские бургеры

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт. Российская теннисистка Мария Шарапова в своем микроблоге в Twitter заявила, что ей нравятся такос — традиционное блюдо мексиканской кухни — и веганские бургеры.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> в своем <span class=error>микроблоге</span> в Twitter заявила что ей нравятся <span class=error>такос</span> — традиционное блюдо мексиканской кухни — и <span class=error>веганские</span> <span class=error>бургеры</span>. Увеличить
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В ночь с понедельника на вторник пятикратная победительница турниров Большого шлема отвечала на вопросы своих подписчиков. Многие из вопросов касались предпочтений Шараповой в еде.

«Такос — крутые», — заявила Шарапова, добавив, что ее любимые бургеры из сегмента фастфуда — веганские.

Российскую теннисистку также спросили, как она относится к начинке из ананаса в пицце. «Представьте, что вы просите итальянца добавить ананас в вашу пиццу», — ответила Шарапова.
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