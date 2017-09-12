Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что не смотрит «Игру престолов»

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«Игра престолов» — популярный американский сериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Создатели сериала получили 38 престижных премий «Эмми».

Шарапова, отвечая на вопрос одного из читателей своего микроблога в Twitter, смотрит ли она «Игру престолов», заявила: «Нет, стоит ли мне (это сделать)?».

Также российская теннисистка рассказала о любимом сериале, который она смотрит в настоящее время.

«Озарк». Мой любимый сериал после выхода «Остаться в живых», — написала Шарапова.

Ранее сообщалось, что заключительный эпизод седьмого сезона «Игры престолов», вышедшего в конце августа, собрал рекордные для сериала 16,5 миллионов просмотров.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">No, should I? ? <a href="https://t.co/Lg8Cq0iThG">https://t.co/Lg8Cq0iThG</a></p>— Maria Sharapova (@MariaSharapova) <a href="https://twitter.com/MariaSharapova/status/907396797328449537">12 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>