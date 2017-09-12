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12 сентября 2017, 8:17 | Теннис | Р-Спорт

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что не смотрит «Игру престолов»

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт. Пятикратная победительница турниров серии Большого шлема российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что не смотрит сериал «Игра престолов».

<em>МОСКВА 12 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Пятикратная победительница турниров серии Большого шлема российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> заявила что не смотрит сериал Игра престолов. Увеличить
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«Игра престолов» — популярный американский сериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Создатели сериала получили 38 престижных премий «Эмми».

Шарапова, отвечая на вопрос одного из читателей своего микроблога в Twitter, смотрит ли она «Игру престолов», заявила: «Нет, стоит ли мне (это сделать)?».

Также российская теннисистка рассказала о любимом сериале, который она смотрит в настоящее время.

«Озарк». Мой любимый сериал после выхода «Остаться в живых», — написала Шарапова.

Ранее сообщалось, что заключительный эпизод седьмого сезона «Игры престолов», вышедшего в конце августа, собрал рекордные для сериала 16,5 миллионов просмотров.
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