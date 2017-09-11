Рафаэль Надаль: Наше соперничество с Федерером имеет большое значение для тенниса

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«Честно говоря, я не так часто думаю о нашем противостоянии. Я стараюсь хорошо выполнять свою работу, а Роджер — свою. Давайте будем сравнивать наши результаты, когда мы оба завершим карьеры. Разумеется, если бы он в этом сезоне не выиграл ни одного «мэйджора», а я выступил так же, то мы были бы очень близки. Но сейчас в его активе 19 титулов, а у меня — 16, так что отрыв по-прежнему велик.

Но я не задумываюсь о подобных вещах. Рад, что моя работа приносит успех, рад снова держать в руках трофей US Open. Мне очень приятно вновь побеждать на хардовом покрытии. Сейчас, когда я не испытываю проблем со здоровьем, любые цели кажутся достижимыми.

Конечно, мне уже далеко не 25 лет, но я всё ещё влюблён в теннис. Хочу отдавать всего себя борьбе и каждый раз волнуюсь, выходя на корт. До тех пор, пока я сохраню эту страсть, буду продолжать играть.

Мы оба, я и Роджер, проводим великолепный сезон. Посмотрим, как он завершится. В нашем виде спорта не всё замыкается на «мэйджорах». Будут ещё турниры, и я с нетерпением жду заключительной части сезона.

Безусловно, противостояние с Федерером имеет для меня большое значение. Наша борьба сделала теннис популярнее. С учётом разницы в стилях, в характере, наше соперничество очень важно для тенниса в целом. При этом мы относимся друг к другу с большим уважением и даём пример другим.

Рад быть одним из участников этого противостояния, однако наше соперничество с Новаком Джоковичем является не менее ярким. Более того, против него я сыграл больше матчей, и они также важны для меня.