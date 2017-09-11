US Open. Очередной шедевр Рафаэля и американская мечта

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У мужчин всё было гораздо более типично. Правда, типично скорее для 2008 года, а отнюдь не для 2017. Впрочем этот сезон ещё с Australian Open приучил нас к тому, что, в отличие от нескольких предыдущих лет, на первых ролях снова будут столпы тенниса — Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.

Именно последний начинал турнир в ранге первой ракетки мира, тогда как Роджер выступал в роли охотника за лидерством. К сожалению, слепой жребий свёл испанца со швейцарцем в одной половине сетки. Однако возможная встреча Надаля и Федерера в полуфинале, которую, естественно, окрестили досрочным финалом, не стала единственной плохой новостью для любителей максимальной интриги.

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей снялся за два дня до старта соревнований, в результате чего нижняя половина сетки стала выглядеть, мягко говоря, неконкурентоспособной относительно верхней. Этот тезис уже в третьем круге подтвердил её самый высокорейтинговый игрок — чемпион US Open-2014 Марин Чилич, уступивший аргентинцу Диего Шварцману.

Ещё большим разочарованием стало выступление в Нью-Йорке Александра Зверева. Лидеру молодёжной Чемпионской гонки прочили минимум полуфинал, однако немец выбыл из борьбы уже на стадии второго раунда, проиграв хорвату Борне Чоричу.

Состав участников ¼ финала от bottom half, возможно, сделал бы честь турниру категории «250», но уж никак не соответствовал статусу «мэйджора». Кевин Андерсон против Сэма Куэрри и Пабло Карреньо-Буста против Диего Шварцмана — такая вывеска вряд ли могла привлечь максимум зрителей в спорткомплекс Билли Джин Кинг.

В итоге наиболее удачливым из этой компании оказался южноафриканец, который сначала выиграл дуэль подач у Куэрри, а затем забомбил Карреньо-Бусту ударами навылет. Вообще, Кевин, скорее всего, провёл лучший турнир в жизни, однако сделать ещё один шаг и вписать своё имя в историю шансов у него не было.

С самого начала соревнований было очевидно, что в финале сыграет либо Надаль, либо Федерер. Третьего не дано. Испанец немного нервно вкатывался в турнир, что вылилось в проигранные сеты Таро Даниэлю во втором круге и Леонардо Майеру в третьем. Однако, по сравнению с игрой Федерера, это было сверхуверенное выступление.

Роджер был в шаге от апсета уже в первом раунде, когда лишь в пяти партиях сумел справиться с молодым американцем Фрэнсисом Тиафо. Ещё ближе к катастрофе швейцарец подошёл в матче второго круга с Михаилом Южным — ещё одна невероятно тяжёлая победа в пяти сетах, которая чётко дала понять — Федерер подошёл к US Open не в оптимальной форме.

Даже уверенные по счёту победы над Фелисиано Лопесом и Филиппом Кольшрайбером не должны были вводить в заблуждение. Тогда как Надаль с каждым поединком только прибавлял. В 1/8 он не оставил шансов Александру Долгополову, а в четвертьфинале разгромил блестяще выступившего на американском «мэйджоре» россиянина Андрея Рублёва. А вот Федерер на этой стадии уступил Хуану Мартину Дель Потро, после чего признался, что допустил ряд просчётов в ходе подготовки к турниру.

Теперь уже практически никто не сомневался — последний «Шлем» сезона достанется Надалю. Дель Потро, конечно, доставил определённые проблемы Рафе в ½, но ощущение обречённости в действиях аргентинца не покидало. Что уж говорить о финальной встрече. Как правильно заметил аналитик Стив Тиньор, Надаль играл в 22 финалах «мэйджоров», Андерсон — ни в одном. Статистика — вещь неумолимая, особенно в мужском теннисе. Техничная победа на классе, на которую Рафаэль, как показалось, затратил именно столько сил, сколько было нужно, принесла ему 16-й титул на турнирах «Большого шлема».

Теперь вопрос о том, кого же считать лучшим игроком сезона, снова открыт и ответ на него мы, будем, надеяться узнаем только в Лондоне, в финале Итогового чемпионата АТР.

Если победителя мужского US Open можно было предсказать с большой долей вероятности, то прогнозировать исход женского турнира уж точно было делом неблагодарным. Однако реальность оказалась ещё более непредсказуемой, чем виделось до старта соревнований.

Из восьмёрки спортсменок, претендовавших на лидерство в рейтинге до полуфинала дошла лишь одна — американка Винус Уильямс. Более того, добраться до ¼ финала удалось лишь двоим претенденткам на первую строчку — помимо Винус, это удалось чешке Каролине Плишковой. Прошлогодняя финалистка потерпела поражение от Коко Вандевеге.

Не смогла оправдать ожиданий болельщиков и украинка Элина Свитолина, завершившая выступление ещё раньше — в четвёртом круге она проиграла Мэдисон Киз. На этой же стадии выбыла из борьбы и Гарбин Мугуруса, но именно испанка, не сумевшая одолеть Петру Квитову, стала сегодня новой первой ракеткой мира. Второй раз подряд в лидеры выходит теннисистка, не показавшая выдающейся игры на предшествующем обновлению рейтинга турнире, а просто воспользовавшаяся оплошностями конкуренток.

Мария Шарапова против Симоны Халеп. Лучший матч года, который изменит отношение к россиянке.

Пожалуй, обиднее всего после US Open должно быть Симоне Халеп. Румынка также претендовала на позицию № 1, но уже на старте жребий свёл её с Марией Шараповой. Эта встреча стала едва ли не самым красивым поединком турнира. Невероятная нацеленность на борьбу и зашкаливающая мотивация россиянки перевесили недостаток игровой практики. Мария победила в, пожалуй, главном матче после возвращения и одним этим результатом показала, что по-прежнему может считаться одной из сильнейших участниц Тура. К сожалению, запала Шараповой не хватило до конца турнира, и в 1/8 финала она уступила Анастасии Севастовой.

В итоге тотальным невезением фаворитов воспользовались хозяйки кортов. Об успехах Вандевеге и Уильямс-старшей написано выше, дополнили же квартет полуфиналисток Мэдисон Киз и Слоан Стивенс. В первом полуфинале борьбы как таковой не получилось — Киз отдала сопернице всего три гейма и к финалу подходила с позиции силы. А вот во втором поединке ½ борьба велась нешуточная. Слоан Стивенс, ещё месяц назад находившаяся в девятой сотне, просто смела соперницу с корта в первом сете, затем отдала партию всухую, но потом совладала с нервами и оформила сенсационный выход в финал.

Однако, как оказалось впоследствии, победа над Винус стала лишь трейлером ещё более невероятного успеха. Три гейма — именно столько отдала Слоан своей давней подруге Мэдисон Киз в финале, посрамив подавляющее большинство экспертов, прочивших безоговорочную победу последней. 2017 год зажёг на теннисном небосклоне немало ярких звёзд, и потрясающая история Слоан Стивенс — ещё одно свидетельство многогранности и непредсказуемости нашего любимого вида спорта.