Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30971645/
11 сентября 2017, 19:38 | Теннис | GoTennis.ru

Алла Кудрявцева завершила выступление на турнире в Квебеке

Российская теннисистка Алла Кудрявцева не смогла преодолеть барьер первого раунда соревнований в Квебеке (Канада), проиграв в двух сетах Марине Эракович из Новой Зеландии, — 4/6, 1/6.

За 1 час 16 минут матча 292-я ракетка мира, 29-летняя Кудрявцева, дважды брала подачу соперницы, выполнила четыре эйса и допустила три двойные ошибки. Её ровесница Эракович, занимающая 174-ю позицию в мировой классификации, сделала пять брейков и четыре эйса, трижды ошибившись при подаче. Новозеландка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 4:0.

Во втором круге турнира Coupe Banque Nationale Эракович сразится с победительницей игры канадки Кэрол Чжао и бельгийки Алисон ван Уйтванк.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

US Open. Очередной шедевр Рафаэля и американская мечта

US Open. Очередной шедевр Рафаэля и американская мечта

Накануне в Нью-Йорке завершился заключительный «мэйджор» сезона — Открытый чемпионат США. Мужской и женский турниры в этом году обладали одинаковой интригой: по результатам соревнований могли смениться лидеры рейтинга в обоих разрядах. Причём на первую строчку у женщин до старта «Шлема» претендовало сразу восемь теннисисток.
Еще 7 новостей  Все новости
11 сентября

Кевин Андерсон: Постараюсь как можно лучше выступить в заключительной части сезона

Квебек. Наоми Броуди прошла во второй круг соревнований

Эксклюзив! Борис Собкин: Минувший чемпионат стал самым непредсказуемым на моей памяти