Алла Кудрявцева завершила выступление на турнире в Квебеке

За 1 час 16 минут матча 292-я ракетка мира, 29-летняя Кудрявцева, дважды брала подачу соперницы, выполнила четыре эйса и допустила три двойные ошибки. Её ровесница Эракович, занимающая 174-ю позицию в мировой классификации, сделала пять брейков и четыре эйса, трижды ошибившись при подаче. Новозеландка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 4:0.

Во втором круге турнира Coupe Banque Nationale Эракович сразится с победительницей игры канадки Кэрол Чжао и бельгийки Алисон ван Уйтванк.