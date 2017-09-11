Алла Кудрявцева завершила выступление на турнире в Квебеке
Российская теннисистка Алла Кудрявцева не смогла преодолеть барьер первого раунда соревнований в Квебеке (Канада), проиграв в двух сетах Марине Эракович из Новой Зеландии, — 4/6, 1/6.
За 1 час 16 минут матча 292-я ракетка мира, 29-летняя Кудрявцева, дважды брала подачу соперницы, выполнила четыре эйса и допустила три двойные ошибки. Её ровесница Эракович, занимающая 174-ю позицию в мировой классификации, сделала пять брейков и четыре эйса, трижды ошибившись при подаче. Новозеландка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 4:0.
Во втором круге турнира Coupe Banque Nationale Эракович сразится с победительницей игры канадки Кэрол Чжао и бельгийки Алисон ван Уйтванк.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter