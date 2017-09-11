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11 сентября 2017, 16:11 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль сравнялся с лидерами сезона по количеству титулов

Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, завоевал свой пятый трофей в этом году и, таким образом, сравнялся с лидерами сезона Роджером Федерером и Александром Зверевым по количеству титулов.

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© AP 2017

Всего в этом сезоне 31-летний испанец выиграл «Ролан Гаррос», US Open, два «Мастерса» в Монте-Карло и Мадриде, а такде турнир ATP 500 в Барселоне. 36-летний Федерер завоевал трофеи на Australian Open, Уимблдоне, «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, а также турнире ATP 500 в Галле. На счёте 20-летнего Зверева победы на «Мастерсе» в Риме, турнирах в Монпелье, Мюнхене, Вашингтоне и Монреале.
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