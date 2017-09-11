Рафаэль Надаль сравнялся с лидерами сезона по количеству титулов

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Всего в этом сезоне 31-летний испанец выиграл «Ролан Гаррос», US Open, два «Мастерса» в Монте-Карло и Мадриде, а такде турнир ATP 500 в Барселоне. 36-летний Федерер завоевал трофеи на Australian Open, Уимблдоне, «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, а также турнире ATP 500 в Галле. На счёте 20-летнего Зверева победы на «Мастерсе» в Риме, турнирах в Монпелье, Мюнхене, Вашингтоне и Монреале.