Рафаэль Надаль сравнялся с лидерами сезона по количеству титулов
Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, завоевал свой пятый трофей в этом году и, таким образом, сравнялся с лидерами сезона Роджером Федерером и Александром Зверевым по количеству титулов.
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© AP 2017
Всего в этом сезоне 31-летний испанец выиграл «Ролан Гаррос», US Open, два «Мастерса» в
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