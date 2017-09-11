Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30968053/
11 сентября 2017, 14:55 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка U-21. Андрей Рублёв поднялся на вторую строчку

Немец Александр Зверев продолжает уверенно лидировать в Чемпионской гонке ATP для игроков не старше 21 года. Россиянин Андрей Рублёв поднялся на вторую строчку, сместив своего соотечественника Карена Хачанова.

Чемпионская гонка U-21. Версия от 11 сентября 2017 года.

1. (1) Александр Зверев (Германия) — 4220.

2. (5) Андрей Рублёв (Россия) — 1084.

3. (2) Карен Хачанов (Россия) — 990.

4. (6) Денис Шаповалов (Канада) — 926.

5. (3) Борна Чорич (Хорватия) — 876.

6. (4) Джаред Дональдсон (США) — 800.

7. (7) Даниил Медведев (Россия) — 717.

8. (8) Хён Чон (Южная Корея) — 695.

9. (9) Фрэнсис Тиафо (США) — 562.

10. (10) Эрнесто Эскобедо (США) — 469.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
11 сентября

Барти и Дельаква квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA в паре

Анна Чакветадзе: Будем ждать с нетерпением, когда Рублёв полностью раскроет свой потенциал

Ву Жибин: Эта победа - и для Китая, и для меня