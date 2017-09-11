Чемпионская гонка U-21. Андрей Рублёв поднялся на вторую строчку
Немец Александр Зверев продолжает уверенно лидировать в Чемпионской гонке ATP для игроков не старше 21 года. Россиянин Андрей Рублёв поднялся на вторую строчку, сместив своего соотечественника Карена Хачанова.
Чемпионская гонка U-21. Версия от 11 сентября 2017 года.
1. (1) Александр Зверев (Германия) — 4220.
2. (5) Андрей Рублёв (Россия) — 1084.
3. (2) Карен Хачанов (Россия) — 990.
4. (6) Денис Шаповалов (Канада) — 926.
5. (3) Борна Чорич (Хорватия) — 876.
6. (4) Джаред Дональдсон (США) — 800.
7. (7) Даниил Медведев (Россия) — 717.
8. (8) Хён Чон (Южная Корея) — 695.
9. (9) Фрэнсис Тиафо (США) — 562.
10. (10) Эрнесто Эскобедо (США) — 469.
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