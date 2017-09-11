Шарапова стучится в сотню лучших

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В ночь на понедельник по московскому времени завершился последний турнир Большого шлема в сезоне Открытый чемпионат США по теннису, по окончании которого обе организации — WTA и ATP — опубликовали обновленный рейтинг игроков.

Мария Шарапова совершила внушительный скачок вверх по таблице, однако не смогла войти в сотню лучших теннисисток мира.

Из-за многочисленных травм после возвращения на корты Шарапова не смогла набрать большого количества очков и находилась в середине второй сотни. Дойдя до 1/8 финала US Open, российская теннисистка набрала 240 очков и теперь имеет на своем счету 605 баллов.

Потерпев в четвертом круге обидное поражение от Анастасии Севастовой из Латвии, Шарапова остановилась в шаге от возвращения в топ-100 мирового рейтинга. На поздних стадиях турниров Большого шлема с каждой новой победой количество заработанных баллов существенно увеличивается. Если бы Марии удалось одолеть Севастову, то она получила бы 430 очков и взлетела на 77-ю позицию.

Что касается чемпионской гонки, то в ней Шарапова поднялась на 34 места и теперь занимает 87-ю строчку.

Это не удивительно, так как в гонке учитываются очки только с начала сезона, а не за прошедший календарный год, как в официальном рейтинге. Конечно, шансов побороться за попадание на Итоговый турнир WTA у Марии уже нет — замыкающая восьмерку победительница «Ролан Гаррос» этого года латвийка Юлия Остапенко уже имеет на своем счету 3493 балла, а до конца сезона осталось не так много соревнований.

Теннисисток ждет еще два дорогих турнира в Китае. Первый из них — в Ухане с призовым фондом в $2,3 млн, где победитель получит 900 очков.

Второй — последний в серии Premier Mandatory в Пекине с призовым фондом в $6,4 млн, и там триумфатор получит уже 1000 баллов.

Если приплюсовать еще несколько турниров обычной серии Premier, то выходит внушительная сумма.

После отбытия дисквалификации Шарапова столкнулась с негативным к себе отношением не только со стороны коллег, но и организаторов. Так, она не получила wild card в основную сетку «Ролан Гаррос» и Уимблдонского турнира. Тех очков, которые Мария может набрать до завершения сезона в случае успешных выступлений, вполне может хватить для того, чтобы прорваться в топ-64 рейтинга и не проходить квалификацию на турниры Большого шлема, тем самым раз и навсегда закрыв вопрос о предоставлении wild card.

Выбыв из нью-йоркского турнира в конце первой недели Шарапова не стала унывать, а провела культурную программу, посетив театр «Уэст Энд», где поставили знаменитый роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Во время второй недели Открытого чемпионата США никаких турниров не проводилось, поэтому Мария вполне смогла позволить себе отдохнуть и вспомнить русскую классику. По есть возможность, надо непременно ловить момент, потому что завершающая стадия сезона 2017/18 будет очень насыщенной.

После US Open в женском туре произошли большие изменения и наверху таблицы рейтинга.

Новой первой ракеткой мира стала испанка Гарбинье Мугуруса, которая, как и Шарапова, дошла лишь до 1/8 финала.

А четвертьфиналистка кортов «Флашинг Медоуз» Каролина Плишкова потеряла первую строчку и опустилась на четвертое место. Несмотря на проигрыш от Шараповой в первом же круге румынка Симона Халеп осталось на втором месте, а на третье поднялась украинка Элина Свитолина.

Победительница турнира хозяйка кортов Слоан Стивенс взлетела на 66 позиций и теперь располагается на 17-м месте рейтинга WTA.

Что касается российских теннисисток, то Светлана Кузнецова сохранила за собой восьмое место, а Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова потеряли позиции и теперь занимают и теперь находятся на 19-й и 23-й строчках соответственно. Вышедшая в 1/8 финала Дарья Касаткина отыграла семь мест и вернулась в топ-32, занимая 31-ю строчку.

Реальные шансы на выступление на Итоговом турнире WTA среди россиянок, как и в прошлом году, имеет только Кузнецова, которая в чемпионской гонке идет на десятом месте.