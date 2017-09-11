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11 сентября 2017, 14:41 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль стал седьмым теннисистом в Открытой эре, который выиграл больше одного «мэйджора» после 30 лет

Испанец Рафаэль Надаль стал седьмым игроком в Открытой эре, которому удалось завоевать два и более трофеев на турнирах «Большого шлема» после 30 лет. Обе победы он одержал в текущем сезоне, выиграв «Ролан Гаррос» и US Open.

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© AP 2017

Также в этот список входят швейцарец Стэн Вавринка, американцы Джимми Коннорс и Андре Агасси, швейцарец Роджер Федерер и австралийцы Кен Роузуолл и Род Лэйвер.
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