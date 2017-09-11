Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30967826/
11 сентября 2017, 14:40 | Теннис | GoTennis.ru

Юн-Янь Чань: Выиграть трофей Открытого первенства США — это невероятно

Представительница Тайваня Юн-Янь Чань поделилась впечатлениями от завоевания титула на US Open в паре с швейцаркой Мартиной Хингис.

«Выиграть трофей Открытого первенства США — это невероятно, особенно в паре с Мартиной. У неё огромный опыт. Я уже несколько раз доходила до финала, но победить на турнире «Большого шлема» смогла только сейчас. Это совершенно особенный трофей.

Мы отлично провели финальный поединок: мощно начали и действовали агрессивно. Всё сложилось прекрасно, — приводит слова Юн-Янь Чань пресс-служба соревнований.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Шарапова стучится в сотню лучших

Шарапова стучится в сотню лучших

Российская теннисистка Мария Шарапова, дойдя до 1/8 финала Открытого чемпионата США, поднялась на 43 позиции в рейтинге WTA на 103 место. В чемпионской гонке Шарапова отыграла 34 пункта и теперь занимает 87-ю строчку.
Еще 7 новостей  Все новости
11 сентября

Рафаэль Надаль стал седьмым теннисистом в Открытой эре, который выиграл больше одного "мэйджора" после 30 лет

Чемпионская гонка ATP. Пабло Карреньо-Буста поднялся на восьмую строчку

Роман Сафиуллин успешно стартовал на "Челленджере" в Стамбуле