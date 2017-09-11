Юн-Янь Чань: Выиграть трофей Открытого первенства США — это невероятно
Представительница Тайваня
Юн-Янь Чань поделилась впечатлениями от завоевания титула на US Open в паре с швейцаркой Мартиной Хингис.
«Выиграть трофей Открытого первенства США — это невероятно, особенно в паре с Мартиной. У неё огромный опыт. Я уже несколько раз доходила до финала, но победить на турнире «Большого шлема» смогла только сейчас. Это совершенно особенный трофей.
Мы отлично провели финальный поединок: мощно начали и действовали агрессивно. Всё сложилось прекрасно, — приводит слова
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