«Выиграть трофей Открытого первенства США — это невероятно, особенно в паре с Мартиной. У неё огромный опыт. Я уже несколько раз доходила до финала, но победить на турнире «Большого шлема» смогла только сейчас. Это совершенно особенный трофей.

Мы отлично провели финальный поединок: мощно начали и действовали агрессивно. Всё сложилось прекрасно, — приводит слова Юн-Янь Чань пресс-служба соревнований.