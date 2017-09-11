Чемпионская гонка ATP. Пабло Карреньо-Буста поднялся на восьмую строчку
По результатам Открытого чемпионата США в Топ-10 Чемпионской гонки ATP не произошло почти никаких изменений. Лидером остаётся испанец Рафаэль Надаль. Второе и третье места занимают швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев. Свои позиции смог улучшить только испанец Пабло
Карреньо-Буста.
Чемпионская гонка АТР. Версия от 11 сентября 2017 года.
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 9365.
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 7505.
3. (3) Александр Зверев (Германия) — 4220.
4. (4) Доминик Тим (Австрия) — 3715.
5. (5) Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.
6. (6) Григор Димитров (Болгария) — 3105.
7. (7) Марин Чилич (Хорватия) — 2995.
8. (14) Пабло
9. (8) Новак Джокович (Сербия) — 2585.
10. (10) Сэм Куэрри (США) — 2435…
34. (44) Андрей Рублёв (Россия) — 1149…
41. (36) Карен Хачанов (Россия) — 990…
58. (56) Даниил Медведев (Россия) — 717…
78. (86) Евгений Донской (Россия) — 539.
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