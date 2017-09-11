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11 сентября 2017, 14:15 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка ATP. Пабло Карреньо-Буста поднялся на восьмую строчку

По результатам Открытого чемпионата США в Топ-10 Чемпионской гонки ATP не произошло почти никаких изменений. Лидером остаётся испанец Рафаэль Надаль. Второе и третье места занимают швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев. Свои позиции смог улучшить только испанец Пабло Карреньо-Буста.

Чемпионская гонка АТР. Версия от 11 сентября 2017 года.

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 9365.

2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 7505.

3. (3) Александр Зверев (Германия) — 4220.

4. (4) Доминик Тим (Австрия) — 3715.

5. (5) Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.

6. (6) Григор Димитров (Болгария) — 3105.

7. (7) Марин Чилич (Хорватия) — 2995.

8. (14) Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2595.

9. (8) Новак Джокович (Сербия) — 2585.

10. (10) Сэм Куэрри (США) — 2435…

34. (44) Андрей Рублёв (Россия) — 1149…

41. (36) Карен Хачанов (Россия) — 990…

58. (56) Даниил Медведев (Россия) — 717…

78. (86) Евгений Донской (Россия) — 539.
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