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https://sport.mail.ru/news/tennis/30967166/
11 сентября 2017, 14:01 | Теннис | GoTennis.ru

Роман Сафиуллин успешно стартовал на «Челленджере» в Стамбуле

393-я ракетка мира, россиянин Роман Сафиуллин, одолел турка Анила Юкселя, занимающего 622-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 6/3 на старте «Челленджера» в Стамбуле (Турция).

Встреча длилась 56 минут. За это время 20-летний Сафиуллин сделал пять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 27-летний Юксель дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу россиянина.

Следующий соперник Сафиуллина на «Челленджере» в Стамбуле определится позже.
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