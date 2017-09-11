Роман Сафиуллин успешно стартовал на «Челленджере» в Стамбуле

Встреча длилась 56 минут. За это время 20-летний Сафиуллин сделал пять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 27-летний Юксель дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу россиянина.

Следующий соперник Сафиуллина на «Челленджере» в Стамбуле определится позже.