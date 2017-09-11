Роман Сафиуллин успешно стартовал на «Челленджере» в Стамбуле
393-я ракетка мира, россиянин Роман Сафиуллин, одолел турка Анила Юкселя, занимающего 622-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 6/3 на старте «Челленджера» в Стамбуле (Турция).
Встреча длилась 56 минут. За это время 20-летний Сафиуллин сделал пять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре
Следующий соперник Сафиуллина на «Челленджере» в Стамбуле определится позже.
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