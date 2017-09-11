Мартина Хингис: Снова выступать в «одиночке»? Нет, спасибо

«Снова выступать в “одиночке”? Нет, спасибо. Мне больше нравится играть в миксте и парном разряде. У меня есть пара прекрасных, надёжных партнёров. Чань сыграла великолепно, особенно у сетки. Я тоже хорошо действую у сетки, но она сегодня была настоящим ниндзя. Теперь я буду наслаждаться своей победой и прекрасной командной работой», — приводит слова Хингис пресс-служба US Open.