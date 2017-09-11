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11 сентября 2017, 13:42 | Теннис | GoTennis.ru

Мартина Хингис: Снова выступать в «одиночке»? Нет, спасибо

Швейцарка Мартина Хингис прокомментировала свою победу на US Open в парном разряде и миксте, которую она одержала вместе с Юн-Янь Чань из Тайваня и Джейми Марреем из Великобритании соответственно.

«Снова выступать в “одиночке”? Нет, спасибо. Мне больше нравится играть в миксте и парном разряде. У меня есть пара прекрасных, надёжных партнёров. Чань сыграла великолепно, особенно у сетки. Я тоже хорошо действую у сетки, но она сегодня была настоящим ниндзя. Теперь я буду наслаждаться своей победой и прекрасной командной работой», — приводит слова Хингис пресс-служба US Open.
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