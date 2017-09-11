Мартина Хингис: Снова выступать в «одиночке»? Нет, спасибо
Швейцарка Мартина Хингис прокомментировала свою победу на US Open в парном разряде и миксте, которую она одержала вместе с
Юн-Янь Чань из Тайваня и Джейми Марреем из Великобритании соответственно.
«Снова выступать в “одиночке”? Нет, спасибо. Мне больше нравится играть в миксте и парном разряде. У меня есть пара прекрасных, надёжных партнёров. Чань сыграла великолепно, особенно у сетки. Я тоже хорошо действую у сетки, но она сегодня была настоящим ниндзя. Теперь я буду наслаждаться своей победой и прекрасной командной работой», — приводит слова Хингис
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