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https://sport.mail.ru/news/tennis/30966199/
11 сентября 2017, 13:10 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка WTA. Винус Уильямс вошла в Топ-5

По итогам минувших двух недель только американка Винус Уильямс смогла улучшить своё положение в Чемпионской гонке WTA, поднявшись на пятое место. Также чемпионка US Open Слоан Стивенс поднялась на 54 строчки и заняла 12-е место.

Чемпионская гонка WTA. Версия от 11 сентября 2017 года.

1. (1) Гарбин Мугуруса (Испания) — 5307.

2. (2) Симона Халеп (Румыния) — 5025.

3. (3) Элина Свитолина (Украина) — 4815.

4. (4) Каролина Плишкова (Чехия) — 4797.

5. (6) Винус Уильямс (США) — 4612.

6. (5) Каролин Возняцки (Дания) — 4210.

7. (7) Йоханна Конта (Великобритания) — 3655.

8. (8) Елена Остапенко (Латвия) — 3493.

9. (9) Кристина Младенович (Франция) — 2876.

10. (10) Светлана Кузнецова (Россия) — 2846…

15. (15). Елена Веснина (Россия) — 1972…

17. (12) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1945…

31. (32). Дарья Касаткина (Россия) — 1436…

34. (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1356…

57. (54). Наталья Вихлянцева (Россия) — 878…

61. (64). Екатерина Александрова (Россия) — 781…

80. (82). Евгения Родина (Россия) — 643…
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Чемпионская гонка WTA. Винус Уильямс вошла в Топ-5

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