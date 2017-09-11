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11 сентября 2017, 12:48 | Теннис | GoTennis.ru

Кевин Андерсон: За весь матч у меня не было ни одного брейк-пойнта

Южноафриканец Кевин Андерсон прокомментировал своё поражение в финале US Open.

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© AP 2017

«Здорово, что мне удалось дойти до финала, ведь это невероятный опыт. Немногим игрокам выпадает такой шанс. Я извлеку немало уроков из нашего поединка с Рафой. Матч получился очень тяжёлым. К тому же мой соперник уже 20 раз доходил до этой стадии соревнований.

Конечно, в целом ряде случаев я мог сыграть лучше, но это всё равно был очень позитивный опыт.

Рафа сильно усложнил мне задачу. Он очень разнообразно играл на приёме, справляясь почти со всеми моими подачами. Вообще с точки зрения оборонительной игры он один из лучших в Туре. Конечно, иногда мне доставались лёгкие очки, но их было гораздо меньше, чем мне бы хотелось. Нередко у меня не получался первый удар после подачи, и это сильно мешало.

Я отлично действовал на подаче, а вот на приёме испытывал определённые трудности, потому что Рафа — левша. На протяжении всего матча у меня не было ни одного брейк-пойнта. Это тяготило. Рафе прекрасно удавалось читать мою подачу и удерживать свою, — приводит слова Андерсона пресс-служба соревнований.
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