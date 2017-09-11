Кевин Андерсон: За весь матч у меня не было ни одного брейк-пойнта
Южноафриканец Кевин Андерсон прокомментировал своё поражение в финале US Open.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Здорово, что мне удалось дойти до финала, ведь это невероятный опыт. Немногим игрокам выпадает такой шанс. Я извлеку немало уроков из нашего поединка с Рафой. Матч получился очень тяжёлым. К тому же мой соперник уже 20 раз доходил до этой стадии соревнований.
Конечно, в целом ряде случаев я мог сыграть лучше, но это всё равно был очень позитивный опыт.
Рафа сильно усложнил мне задачу. Он очень разнообразно играл на приёме, справляясь почти со всеми моими подачами. Вообще с точки зрения оборонительной игры он один из лучших в Туре. Конечно, иногда мне доставались лёгкие очки, но их было гораздо меньше, чем мне бы хотелось. Нередко у меня не получался первый удар после подачи, и это сильно мешало.
Я отлично действовал на подаче, а вот на приёме испытывал определённые трудности, потому что Рафа — левша. На протяжении всего матча у меня не было ни одного
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter