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https://sport.mail.ru/news/tennis/30965509/
11 сентября 2017, 12:08 | Теннис | БЕЛТА

Александра Саснович не доиграла матч на турнире в Японии из-за травмы

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла завершить матч первого круга на турнире с призовым фондом более $220 тыс. в Токио из-за травмы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом круге соревнований белоруске противостояла Яна <span class=error>Чепелова</span> из Словакии. Потерпев поражение в первом сете 3:6 и уступая во втором 0:1 <span class=error>минчанка</span> решила прекратить борьбу. Увеличить
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В первом круге соревнований белоруске противостояла Яна Чепелова из Словакии. Потерпев поражение в первом сете 3:6 и уступая во втором 0:1, минчанка решила прекратить борьбу.

В обновленном рейтинге 11 сентября Всемирной женской теннисной ассоциации Александра Саснович занимает наиболее высокую позицию среди белорусок. В ее активе 747 баллов и 86-я строка в списке. Остальные отечественные теннисистки располагаются за пределами первой сотни. Ведущий игрок Виктория Азаренко находится 205-й позиции. Она пропустила участие в завершившемся чемпионате США из-за судебных разбирательств по опекунству над сыном, но ведет активную подготовку со своим тренерским штабом.

Для женской сборной Беларуси по теннису самый важный старт в этом году состоится 11—12 ноября. В спорткомплексе «Чижовка-Арена» белоруски примут на своей площадке в финале Кубка федерации команду США.

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