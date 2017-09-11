Александра Саснович не доиграла матч на турнире в Японии из-за травмы
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла завершить матч первого круга на турнире с призовым фондом более $220 тыс. в Токио
из-за травмы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Видимо, что-то случилось...
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В первом круге соревнований белоруске противостояла Яна Чепелова из Словакии. Потерпев поражение в первом сете 3:6 и уступая во втором 0:1, минчанка решила прекратить борьбу.
В обновленном рейтинге 11 сентября Всемирной женской теннисной ассоциации Александра Саснович занимает наиболее высокую позицию среди белорусок. В ее активе 747 баллов и 86-я строка в списке. Остальные отечественные теннисистки располагаются за пределами первой сотни. Ведущий игрок Виктория Азаренко находится 205-й позиции. Она пропустила участие в завершившемся чемпионате США
Для женской сборной Беларуси по теннису самый важный старт в этом году состоится
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