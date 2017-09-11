Александра Саснович не доиграла матч на турнире в Японии из-за травмы

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В первом круге соревнований белоруске противостояла Яна Чепелова из Словакии. Потерпев поражение в первом сете 3:6 и уступая во втором 0:1, минчанка решила прекратить борьбу.

В обновленном рейтинге 11 сентября Всемирной женской теннисной ассоциации Александра Саснович занимает наиболее высокую позицию среди белорусок. В ее активе 747 баллов и 86-я строка в списке. Остальные отечественные теннисистки располагаются за пределами первой сотни. Ведущий игрок Виктория Азаренко находится 205-й позиции. Она пропустила участие в завершившемся чемпионате США из-за судебных разбирательств по опекунству над сыном, но ведет активную подготовку со своим тренерским штабом.