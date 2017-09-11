Шарапова поднялась на 43 позиции в рейтинге WTA
МОСКВА, 11 сен —
Р-Спорт. Россиянка Мария Шарапова поднялась на 43 позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после Открытого чемпионата США, первой ракеткой мира впервые в карьере стала испанка Гарбинье Мугуруса, сообщается на официальном сайте организации.
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Шарапова, для которой US Open был первым турниром серии Большого шлема после дисквалификации за применение мельдония, дошла в
Мугуруса, вылетевшая на US Open в четвертом раунде, возглавила рейтинг WTA, так как занимавшая первое место в классификации чешка Каролина Плишкова проиграла в ¼ финала турнира и не смогла сохранить звание первой ракетки мира.
Победительница Открытого чемпионата США американка Слоан Стивенс «взлетела» на 66 позиций и расположилась на 17-й строчке.
Лучшей из россиянок в рейтинге остается Светлана Кузнецова, занимающая восьмое место.
Рейтинг WTA, версия от 11 сентября:
1 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6030,
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5965,
3 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5640,
4 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 5520 очков,
5 (9). Винус Уильямс (США) — 4756,
6 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 4640,
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4520,
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410,
9 (10). Доминика Цибулкова (Словакия) — 3770,
10 (12). Елена Остапенко (Латвия) — 3502…
17 (83). Слоан Стивенс (США) — 2711…
19 (18). Елена Веснина (Россия) — 2140…
23 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1945…
31 (38). Дарья Касаткина (Россия) — 1625…
35 (40). Екатерина Макарова (Россия) — 1475…
56 (58). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1016…
73 (79). Екатерина Александрова (Россия) — 813…
91 (89). Евгения Родина (Россия) — 677…
103 (146). Мария Шарапова (Россия) — 605.
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