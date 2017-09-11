Шарапова поднялась на 43 позиции в рейтинге WTA

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Шарапова, для которой US Open был первым турниром серии Большого шлема после дисквалификации за применение мельдония, дошла в Нью-Йорке до четвертого раунда, где уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой — 7:5, 4:6, 2:6. После Открытого чемпионата США россиянка поднялась с 146-го на 103-е место.

Мугуруса, вылетевшая на US Open в четвертом раунде, возглавила рейтинг WTA, так как занимавшая первое место в классификации чешка Каролина Плишкова проиграла в ¼ финала турнира и не смогла сохранить звание первой ракетки мира.

Победительница Открытого чемпионата США американка Слоан Стивенс «взлетела» на 66 позиций и расположилась на 17-й строчке.

Лучшей из россиянок в рейтинге остается Светлана Кузнецова, занимающая восьмое место.

Рейтинг WTA, версия от 11 сентября:

1 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6030,

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5965,

3 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5640,

4 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 5520 очков,

5 (9). Винус Уильямс (США) — 4756,

6 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 4640,

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4520,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410,

9 (10). Доминика Цибулкова (Словакия) — 3770,

10 (12). Елена Остапенко (Латвия) — 3502…

17 (83). Слоан Стивенс (США) — 2711…

19 (18). Елена Веснина (Россия) — 2140…

23 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1945…

31 (38). Дарья Касаткина (Россия) — 1625…

35 (40). Екатерина Макарова (Россия) — 1475…

56 (58). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1016…

73 (79). Екатерина Александрова (Россия) — 813…

91 (89). Евгения Родина (Россия) — 677…

103 (146). Мария Шарапова (Россия) — 605.